«Δεκαοχτώ Ενάτου»: 18/9 και ο Παύλος ζει, τσακίστε τους ναζί! (vid)

Το Gazzetta παρακολούθησε, στο θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη», τον μονόλογο «Δεκαοχτώ Ενάτου». Ανεπανάληπτη ερμηνεία από τη Δώρα Χρυσικού.

Ξέρεις τι θα ήθελα φίλε αναγνώστη; Να τσαλακώσω τον χρόνο, να χαλάσω την πορεία του και να «σπάσω» τις ευθείες γραμμές του. Θα ήθελα, μια φορά, μία, να πιάσω τον κοινό τόπο και να τον κάνω μοναδικό και μη τόπο. Όχι, δεν σε μπερδεύω… Φαντάσου ένα κομμάτι χαρτί κουβαριασμένο. Οι ταλαιπωρημένες πτυχώσεις του δεν ξέρεις που οδηγούν και σε ποιον αναφέρονται. Οι απρόβλεπτες στροφές του χαρτιού σε πάνε σε αιώνες πληγωμένους και σε ευχές που θριαμβεύουν. Σε αυτή τη χάρτινη μπάλα δεν υπάρχουν ευθείες που κόβουν και φεγγάρια φωτίζουν. Ήλιοι μόνο υπάρχουν που «χορεύουν» και αφήνονται στον αυτοσχεδιασμό ωραίων ανθρώπων, γελαστών, σωστών παλικαριών…

Θα ήθελα φίλε αναγνώστη να πάρω την ημερομηνία 18/9 και με τον ιδρώτα, τον πόνο, το δάκρυ, την αγκαλιά, το γλυκό, το γενναίο βλέμμα της, το αίμα της, να την πάω σε κάποιον Παντοδύναμο και να του πω άλλαξέ τη! Άλλαξέ τη σε παρακαλώ. Και όταν αυτός θα με ρωτούσες με ενδιαφέρον και με μια ενόχληση τι εννοώ, θα του έλεγα «το 18/9 ας συμπληρωθεί με αυτό: 18/9, ο Παύλος ζει τσακίστε τους ναζί!». Κι αν μου φέρει αντίρρηση θα του έχω για επιχειρήματα την Παντοδύναμη κ. Μάγδα Φύσσα, το αντιφασιστικό/αντικαπιταλιστικό κίνημα, μια κοπέλα, τη Δήμητρα, που τόλμησε να τα βάλει με τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής και μια παράσταση που λέγεται «Δεκαοχτώ Ενάτου». Και φυσικά, το επίμονο υστερόγραφο: τη Δώρα Χρυσικού!

Ήρθε η ώρα να φοβηθεί και ο φόβος!



Ο μονόλογος «Δεκαοχτώ Ενάτου» είναι φτιαγμένος για ενώσει η ηθοποιός τη φωνή, το σώμα και την ψυχή της με τις μανάδες που αντέχουν και δεν ξεχνάνε, με τους ανθρώπους που τα χέρια κρατάνε και με αυτούς που έφυγαν άδικα, αλλά η παρουσία τους δεν σβήνει ποτέ και δικαιώνει αυτούς που νοιάζονται, που είναι ευαίσθητοι και που έχουν το θάρρος να τα βάλουν με τέρατα, με δολοφόνους.

Η παράσταση «Δεκαοχτώ Ενάτου» είναι τα λόγια, οι σκέψεις, οι δοκιμασίες και η αναγέννηση μιας κοπέλας, της Δήμητρας Ζώρζου. Αυτή η γυναίκα, μαζί με την Παρασκευή Καραγιαννίδου, ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα. Είδε τον Ρουπακιά, τη Χρυσή Αυγή, να μαχαιρώνει τον Παύλο και είδε το 18/9/2013 (ημέρα της δολοφονίας) να αυτονομείται από τον χρόνο και να εγγράφεται στον συλλογικό χώρο. Η Δώρα Χρυσικού, λοιπόν, μέσα σε αυτό πλαίσιο γίνεται η «Δάφνη», η πρωταγωνίστρια της παράστασης, που δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει παντού! Ένας άνθρωπος σαν και μας, ένας απλός άνθρωπος που κοίταξε τον φόβο στα μάτια και είπε ήρθε η ώρα να φοβηθεί και ο φόβος!

Η σπουδαία Δώρα Χρυσικού



Η παράσταση βασίζεται στο βαθιά ποιητικό κείμενο της Μαρίας Λούκα και του Κοραή Δαμάτη. Τα λόγια που ακούμε είναι οι εσωτερικές φωνές που κραυγάζουν και έρχονται από τα κάτω, από τα μύχια της ψυχής της «Δάφνης». Ο λυρισμός και το υγρό βλέμμα του κειμένου συναντούν το ανθρώπινο ξέσπασμα και την αδήριτη ανάγκη για να ελευθερία, δικαιοσύνη, αλληλεγγύη. Η σκηνοθεσία-δραματουργική επεξεργασία ανήκει στον Κοραή Δαμάτη και βασίζεται σε αυτά που αποκαλύπτει η σκιά και το φως, η τέλεια απλότητα δηλαδή. Μέσα απ’ αυτή καθοδηγεί την ερμηνεύτρια του και κάνει τη φωνή της επίμονη, θαρραλέα, χειρονομία. Στο λιτό σκηνικό (Αρετή Μουστάκα) και στους φωτισμούς που μεγεθύνουν και ουσιαστικά συνοδεύουν τη «Δάφνη», ο μονόλογος μπαίνει σε μια υποβλητική ατμόσφαιρα, σε μια εσωτερική αντανάκλαση που αναδεικνύει τον δυϊσμό της πρωταγωνίστριας, αναδεικνύει τον διχασμό και τα δύο άτομα που βλέπουμε: το ένα μπροστά μας και το άλλο στα βίντεο της παράστασης (Πηγή Δημητρακοπούλου). Τα δύο γίνονται ένα και ο απλός άνθρωπος μένει απλός και δυνατός!

Όλα τα παραπάνω τα παίρνει στους ώμους της η Δώρα Χρυσικού και τα σηκώνει, τα γεμίζει με το πάθος, την αλήθεια και την αγάπη της για τον άνθρωπο και τη δικαιοσύνη. Η Χρυσικού μπαίνει στην ψυχοσύνθεση της ηρωίδας της και φωτίζει τις διαδρομές που την οδήγησαν στο δικαστήριο και στη μαρτυρική κατάθεση. Η Χρυσικού ενσαρκώνει τον απλό άνθρωπο που καλείται να δεχθεί την κρίσιμη στιγμή, να δεχθεί το πικρό δώρο της γέννησης ξανά, να δεχτεί ότι θα πονέσει για τον άνθρωπο που ήταν, αλλά θα είναι περήφανη γι’ αυτόν που θα είναι. Η Χρυσικού μένει σε αυτό μονοπάτι και στην ουσία βγάζει και τον δικό της γενναιόδωρο, ευαίσθητο, εαυτό. Γι’ αυτό και δεν μιλάει μόνο στο άτομό της. Ανεβαίνει στις κερκίδες και κοιτάει τους θεατές στα μάτια. Η Δώρα Χρυσικού, την Τετάρτη 17/6, στο θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη, ξεδίπλωσε όλο της το είναι και έκανε διάλογο με τη λύπη, τη συγκίνηση, την αισιοδοξία, τη αυθόρμητη σκέψη μας που φώναξε στο τέλος «ο Παύλος ζει, τσακίστε τους ναζί».

INFO

«Δεκαοχτώ Ενάτου» - Θεατρικός μονόλογος

Ερμηνεύει η Δώρα Χρυσικού.

Συντελεστές

Ιδέα & ερμηνεία: Δώρα Χρυσικού

Κείμενο: Μαρία Λούκα, Κοραής Δαμάτης

Συμμετοχή στην α’ γραφή του δικαστικού κειμένου: Χρύσα Λύκου

Σκηνοθεσία-δραματουργική επεξεργασία: Κοραής Δαμάτης

Δημιουργία σκηνικού χώρου: Αρετή Μουστάκα

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Βίντεο παράστασης: Πηγή Δημητρακοπούλου

Μουσική επιμέλεια: Παύλος Ιωάννου

Εκφώνηση δελτίου ειδήσεων: Νατάσα Γιάμαλη

Φωνή μητέρας: Ασπασία Κράλλη

Φωτογραφίες: Μάριος Λώλος - Αλέξανδρος Κατσής

Artwork: Αντώνης Γλυκός

