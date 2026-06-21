Παραμένουν οι θετικές ενδείξεις για τον Ολυμπιακό ως προς τον Ζινεντίν Σμαϊλοβιτς, τον οποίο κυνηγούν μεταγραφικά και άλλες ομάδες.

Ο Ολυμπιακός έχει ως γνωστόν προχωρήσει για την απόκτηση του υψηλόσωμου στόπερ της Σάντεφιορντ, η οποία παράλληλα και όπως ήδη έχει αποτυπωθεί ειδησεογραφικά έκλεισε και ανακοίνωσε άλλον στόπερ. Ο λόγος για τον κεντρικό αμυντικό Ντέβον Κόσβαλ. Ο Κόσβαλ στα 22 του χρόνια έχει ύψος 1.90 μέτρα και έκλεισε - και ανακοινώθηκε - με συμβόλαιο έως το 2029.

Ως προς τον νεαρό Σουηδοβόσνιο στόπερ, Ζινεντίν Σμαϊλοβιτς ο Ολυμπιακός έχει πλασαριστεί καλά στη «μάχη» με την Σέλτικ και άλλες 2 ομάδες που μπήκαν στην διεκδίκηση του παίκτη και που είναι οι Τουλούζ και Φέγενορντ. Εφόσον όλα πάνε καλά και κλείσει οριστικά ο Σμαϊλοβιτς στον Ολυμπιακό η αμυντική τετράδα για τη νέα χρονιά θα είναι με Πιρόλα, Ρέτσο, Κάρμο και Σμαϊλοβιτς.

Κατά τα άλλα επί του αριστερού μπακ Μάρτιν της Τζένοα το νεότερο στοιχείο επί του ερυθρόλεκου ρεπορτάζ είναι ότι βρίσκεται στη λίστα των Πειραιωτών. Όχι ιδιαίτερα ψηλά αλλά είναι σε αυτήν.

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