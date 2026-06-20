Η Φενέρμπαχτσε μ’ ένα βίντεο, όπου μιλούν παίκτες και προπονητές αποχαιρέτησε τον Νάντο Ντε Κολό, που ολοκλήρωσε μια καριέρα 20 ετών στο μπάσκετ.

Η Φενέρμπαχτσε κατέκτησε το πρωτάθλημα κόντρα στην Μπεσίκτας, αλλά αυτό που κυριάρχησε ήταν το τέλος εποχής του Νάντο Ντε Κολό. Ο Γάλλος σούπερ σταρ αποσύρθηκε από την ενεργό δράση και η τουρκική ομάδα, τον αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media.

Αρχικά, η Φενέρμπαχτσε έκανε μια ανάρτηση που φανέρωνε το μεγάλο σεβασμό της στην προσφορά του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. «Σε ευχαριστούμε για όλα, Θρύλε! Ο Νάντο Ντε Κολό, ο οποίος κέρδισε επάξια τη θέση του ανάμεσα στις κορυφαίες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ από το ξεκίνημα της πορείας του το 2006, αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας μας. Έχοντας προσφέρει τις υπηρεσίες του τις περιόδους 2019-22 και 2025-26, ολοκλήρωσε ιδανικά τον κύκλο του με τον χθεσινό τίτλο. Ευχαριστούμε τον Νάντο για όλα όσα έδωσε στο άθλημα και στην ομάδα μας, και ευχόμαστε στην οικογένειά του κάθε επιτυχία, υγεία και ευτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής τους» ανέφεραν.

Her Şey İçin Teşekkürler, Efsane! 💛💙



2006 yılında başladığı profesyonel basketbol kariyerinde kazandığı başarılarla Avrupa basketbolunun efsaneleri arasına adını yazdıran, 2019-22 ve 2025-26 sezonlarında giydiği Çubuklu formamızla Sarı Mirasımızda da özel bir yer edinen… pic.twitter.com/lktRUJTTPo — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 20, 2026

Στη συνέχεια οι Τούρκοι έφτιαξαν ένα βίντεο, όπου μιλούν παίκτες και προπονητές και μ’ αυτό τον τρόπο τον αποχαιρέτησαν. Ο Γάλλος άσος άλλωστε σήκωσε το τρόπαιο του πρωταθλήματος που κατακτήθηκε έπειτα από ένα τρίποντο του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, μαζί με τον αρχηγό της Φενέρμπαχτσε Μελίχ Μαχμούτογλου.

