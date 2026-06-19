Ο Eric Topol, Αμερικανός καρδιολόγος και κορυφαίος ερευνητής, στο 2ο Evolve Lecture Series του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο UNIC Athens

Μια ανοιχτή διάλεξη για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη, η γονιδιωματική και οι βιοδείκτες μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη των σημαντικότερων ασθενειών που συνδέονται με τη γήρανση

Η σειρά διαλέξεων Evolve Lecture Series του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο UNIC Athens συνεχίζεται με τη δεύτερη κατά σειρά διάλεξη, ενισχύοντας τον ανοιχτό διάλογο γύρω από τις εξελίξεις που επηρεάζουν το μέλλον της υγείας, της ιατρικής και της βιοϊατρικής έρευνας.

Την Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026, από τις 17:00 έως τις 18:00, το UNIC Athens θα φιλοξενήσει τον Eric Topol, Αμερικανό καρδιολόγο, επιστήμονα και συγγραφέα, καθώς και Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Ερευνητικού Ινστιτούτου Scripps, σε μια διάλεξη με τίτλο “Extending our Healthspan: Preventing the Major Age-Related Diseases”.

Στην ομιλία του, ο Eric Topol θα εστιάσει στη δυνατότητα επέκτασης της υγιούς διάρκειας ζωής (healthspan), μέσω της πρόληψης των κυριότερων ασθενειών που σχετίζονται με τη γήρανση, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο καρκίνος και οι νευροεκφυλιστικές παθήσεις. Θα αναδείξει πώς οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, στη γονιδιωματική και στην επιστήμη των βιοδεικτών ανοίγουν νέους δρόμους για την έγκαιρη αναγνώριση και πρόβλεψη του κινδύνου εκδήλωσης νόσων, πριν ακόμη εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα.

Παράλληλα, θα παρουσιάσει μια προσέγγιση που βασίζεται στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ατομικού προφίλ δεδομένων, το οποίο θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, γονιδιωματικά δεδομένα, βιολογικά ρολόγια οργάνων, βιοδείκτες και άλλες σχετικές παραμέτρους, με στόχο την ανάλυσή τους με τη βοήθεια της πολυτροπικής τεχνητής νοημοσύνης για την ακριβέστερη εκτίμηση του κινδύνου και την αξιολόγηση πιθανών παρεμβάσεων. Ως παράδειγμα αυτής της κατεύθυνσης, θα αναφερθεί και σε μια νέα μελέτη που έχει ως στόχο την πρόληψη της νόσου Αλτσχάιμερ.

Η σειρά διαλέξεων Evolve Lecture Series αποτελεί μέρος του UNIC Evolve, της εμβληματικής ερευνητικής δράσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική και τη βιοτεχνολογία.

Σχετικά με τον ομιλητή

Ο Eric Topol είναι Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Ερευνητικού Ινστιτούτου Scripps. Παραμένει κλινικά ενεργός ως καρδιολόγος, ενώ στο παρελθόν ηγήθηκε του τμήματος καρδιολογίας της Cleveland Clinic και συνέβαλε στην ίδρυση του Cleveland Clinic Lerner College of Medicine. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 1,300 επιστημονικά άρθρα, είναι μέλος της US National Academy of Medicine και συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον επιδραστικών επιστημόνων/ερευνητών στον χώρο της ιατρικής και της ψηφιακής υγείας. Είναι, επίσης, συγγραφέας τεσσάρων bestselling βιβλίων για το μέλλον της ιατρικής, με πιο πρόσφατο το Super Agers: An Evidence-Based Approach to Longevity.

Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνία: Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026

Ώρα: 17:00 – 18:00

Τόπος: Αμφιθέατρο «Ανδρέας Βεσάλιος», UNIC Athens (29η Οδός, Αρ. 17, 167 77 Ελληνικό)

Γλώσσα: Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα, χωρίς ταυτόχρονη μετάφραση

Είσοδος: Ελεύθερη, με απαραίτητη προεγγραφή

Σύνδεσμος προεγγραφής: https://www.unic.ac.cy/fdl0

