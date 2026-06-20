Σοκάρει υπόθεση στο Κερατσίνι: Καταγγελία κατά πρώην Αρχιμανδρίτη για βιασμό και ασέλγεια ανηλίκων

Ο ιερωμένος φαίνεται ότι ασκούσε πλήρη έλεγχο στη ζωή των ενορητών, αναγκάζοντάς τους μέχρι και να καταβάλουν στον ναό του ένα μηνιαίο ποσό. Οι μαρτυρίες-σοκ.

Μία κόλαση φαίνεται ότι είχαν ζήτησε τουλάχιστον τέσσερις ανήλικες στα χέρια πρώην Αρχιμανδρίτη, σε μονή στην περιοχή του Κερατσινίου. Οι νεαρές πλέον γυναίκες καταγγέλλουν ότι είχαν πέσει θύματα βιασμού και ασέλγειας.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του Mega, o ιερωμένος φέρεται να έκανε τις πράξεις για τις οποίες καταγγέλλεται το χρονικό διάστημα μεταξύ 2017 - 2025.

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