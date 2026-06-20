Ετιέν Καμαρά: Παναθηναϊκός - Ο Τζιμπρίλ Σισέ τον... οδηγεί
Ο Ετιέν Καμαρά είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο Γάλλος αμυντικός μέσος υπέγραψε έως το 2030 με το τριφύλλι και η ΠΑΕ για να του δείξει τη δυναμική του συλλόγου έκανε το εξής απλό.
Του έδωσε μία φανέλα του συμπατριώτη του Τζιμπρίλ Σισέ. Του σπουδαίου παλαίμαχου πλέον επιθετικού, ο οποίος λατρεύτηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού τη διετία 2009-11, που φόρεσε τη φανέλα του τριφυλλιού.
Ο Καμαρά φωτογραφήθηκε με τη φανέλα του Σισέ και το «9» στην πλάτη και το σχόλιο σε ανάρτηση του Παναθηναϊκού ήταν το εξής: «Ακολουθώντας το μονοπάτι ενός θρύλου του συλλόγου».
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Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού
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