Γερμανία - Ακτή Ελεφαντοστού: Το 1-1 με τον Ούνταβ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η Γερμανία έκανε το 1-1 με τον Ούνταβ στο 68' απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού.
Ισοφάρισε η Γερμανία! Ο Ούνταβ έκανε το 1-1 στο 68' κόντρα στην Ακτή Ελεφαντοστού, ύστερα από την ασίστ του Αμίρι.
Ο Αμίρι σέντραρε, ο Ούνταβ έκανε την προβολή από κοντά και έφερε το ματς στα ίσα για τα Πάντσερ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.