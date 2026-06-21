Η Γερμανία έκανε το 1-1 με τον Ούνταβ στο 68' απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού.

Ισοφάρισε η Γερμανία! Ο Ούνταβ έκανε το 1-1 στο 68' κόντρα στην Ακτή Ελεφαντοστού, ύστερα από την ασίστ του Αμίρι.

Ο Αμίρι σέντραρε, ο Ούνταβ έκανε την προβολή από κοντά και έφερε το ματς στα ίσα για τα Πάντσερ.