Απρόοπτο στο Pride της Θεσσαλονίκης: Ρασοφόρος ξάπλωσε στον δρόμο και φώναζε «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» (vid)

Απρόοπτο σημειώθηκε στο Thessaloniki Pride όταν δύο ρασοφόροι επιχείρησαν να διαμαρτυρηθούν κατά της πορείας, με τον έναν να ξαπλώνει στο οδόστρωμα μπροστά από άρμα.

Σε μια ασυνήθιστη διαμαρτυρία εξελίχθηκε μέρος της Πορείας Υπερηφάνειας στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου, όταν δύο ρασοφόροι παρενέβησαν στη διαδρομή της εκδήλωσης, προκαλώντας προσωρινή διακοπή της πορείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Παύλου Μελά, την ώρα που οι συμμετέχοντες του Thessaloniki Pride κινούνταν στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες, οι οποίοι από την εμφάνισή τους φαίνεται να ήταν μοναχοί, άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα όπως «Μετανοείτε», εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην εκδήλωση.

Ξάπλωσε μπροστά σε άρμα της πορείας

Η κατάσταση κορυφώθηκε όταν ο ένας από τους δύο ξάπλωσε στο οδόστρωμα μπροστά από άρμα της πορείας, εμποδίζοντας προσωρινά την κίνησή του. Ο ίδιος κρατούσε σταυρό, ενώ είχε τοποθετήσει εικόνα της Παναγίας στο στήθος του.

Η παρέμβαση προκάλεσε ολιγόλεπτη αναστάτωση, χωρίς ωστόσο να δημιουργηθούν επεισόδια ή εντάσεις μεταξύ των συμμετεχόντων και των διαμαρτυρόμενων.

Αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο επενέβησαν άμεσα, απομακρύνοντας τους δύο ρασοφόρους ώστε να συνεχιστεί κανονικά η πορεία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακολούθησε η προσαγωγή τους στο αστυνομικό τμήμα για περαιτέρω έλεγχο.

Το Thessaloniki Pride πραγματοποιήθηκε και φέτος με τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών, φορέων και οργανώσεων, με την πορεία να ολοκληρώνεται χωρίς άλλα σοβαρά περιστατικά στο κέντρο της πόλης.