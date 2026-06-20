Πούλησαν την εταιρεία τους για 1,38 δισ., την αγόρασαν πίσω για 415 εκατ. και την απογείωσαν με AI

Πούλησαν ακριβά, αγόρασαν φθηνότερα και έχτισαν AI driven τεχνολογική αυτοκρατορία.

Δύο μηχανικοί, μια εταιρεία και μια από τις πιο παράξενες οικονομικές κινήσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Silicon Valley. Ο Τζον Του και ο Ντέιβιντ Σαν πούλησαν το μεγαλύτερο μέρος της εταιρείας τους για περίπου 1,5 δισ. ευρώ, για να την αγοράσουν ξανά λίγα χρόνια αργότερα για μόλις 450 εκατ. ευρώ.

Η Kingston Technology ξεκίνησε ως μια εταιρεία που ειδικεύεται σε λύσεις μνήμης και αποθήκευσης δεδομένων, σε μια εποχή που οι προσωπικοί υπολογιστές άρχιζαν να εξαπλώνονται μαζικά. Η στρατηγική της δεν ήταν η παραγωγή chips, αλλά η συναρμολόγηση, ο έλεγχος ποιότητας και η παροχή αξιόπιστων memory modules και storage προϊόντων.

Η πώληση των 1,5 δισ. ευρώ και η απρόβλεπτη ανατροπή

Το 1996 η εταιρεία πέρασε κατά πλειοψηφία στον έλεγχο της SoftBank έναντι περίπου 1,5 δισ. ευρώ, με τους ιδρυτές να παραμένουν στη διοίκηση. Τρία χρόνια αργότερα, μέσα σε μια αγορά που είχε καταρρεύσει λόγω κύκλων υπερπροσφοράς στη μνήμη, η ίδια εταιρεία επαναγοράστηκε από τους ιδρυτές της για περίπου 450 εκατ. ευρώ.

Η κίνηση αυτή θεωρείται σήμερα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αξιοποίησης του κύκλου της αγοράς, με πώληση σε περίοδο υψηλής αποτίμησης και επαναγορά σε φάση έντονης διόρθωσης στον κλάδο των μνημών και των υποδομών δεδομένων. Με απλά λόγια, οι ίδιοι άνθρωποι που είχαν πουλήσει σε υψηλή αποτίμηση, επέστρεψαν όταν η αγορά είχε πιεστεί και πήραν ξανά τον έλεγχο με πολύ μικρότερο κόστος.

Η εταιρεία όμως δεν έμεινε στάσιμη. Αντίθετα, άρχισε να επεκτείνεται δυναμικά σε flash drives, SSDs και enterprise storage λύσεις, ακολουθώντας τη μετάβαση από τους desktop υπολογιστές στα laptops, στα data centers και στα κινητά.

Σήμερα, η ζήτηση για μνήμη και αποθήκευση δεδομένων έχει εκτοξευθεί λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης. Τα μοντέλα AI, τα data centers και οι cloud υποδομές απαιτούν τεράστιους όγκους DRAM και SSD, μετατρέποντας τον συγκεκριμένο κλάδο σε κρίσιμο πυλώνα της νέας ψηφιακής οικονομίας.

Η εταιρεία των Του και Σαν παραμένει ιδιωτική, αλλά βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στους μεγάλους παίκτες της παγκόσμιας αγοράς storage, με δισεκατομμύρια ευρώ ετήσιο τζίρο και ισχυρή θέση σε μια από τις πιο ανταγωνιστικές βιομηχανίες στον κόσμο.

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