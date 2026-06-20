Influencer κρύβει χαρτονομίσματα των 100 Δολλαρίων σε προϊόντα καταστημάτων και χαρίζει χαμόγελα

Η fitness influencer Miss CarrieJune τοποθετεί χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων σε προϊόντα καταστημάτων, εκπλήσσοντας τυχαίους αγοραστές.

Η καλοσύνη εξακολουθεί να υπάρχει και η fitness influencer Miss CarrieJune το αποδεικνύει, χαρίζοντας χρήματα σε αγνώστους με έναν πρωτότυπο τρόπο: κρύβει χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων μέσα σε προϊόντα που βρίσκονται στα ράφια καταστημάτων.

Με περισσότερους από 5 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram και ως ιδρύτρια της δικής της εταιρείας ένδυσης και συμπληρωμάτων διατροφής, Minibeast, πολλοί χρήστες στα σχόλια θεωρούν πως δεν πρόκειται για μια κίνηση που γίνεται για λόγους δημοσιότητας.

Τα χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων που άφηνε κρυφά στα ράφια

Το βίντεο, το οποίο κοινοποιήθηκε στο X, δείχνει την CarrieJune να τοποθετεί χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων μέσα σε καθημερινά προϊόντα που βρίσκονται στα ράφια ενός καταστήματος.

Ανάμεσα στα προϊόντα που επέλεξε ήταν πάνες Pampers, φάρμακα για τον βήχα, μωρομάντηλα, λοσιόν σώματος και ακόμη και παιδικά ρούχα.

Woman is going viral after walking around stores and slipping $100 bills inside unsold products to surprise the people who end up buying them. 👀💰 pic.twitter.com/qgtof4y1Pn June 17, 2026

Αρχικά, ορισμένοι χρήστες αμφισβήτησαν την αυθεντικότητα της πράξης. Ένας σχολιαστής έγραψε: «Βλέπουμε αυτό το βίντεο, αλλά ποτέ κάποιον που να βρίσκει πραγματικά τα χρήματα. Απλώς χρησιμοποιεί το ίδιο χαρτονόμισμα και το παίρνει πίσω στο σπίτι». Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας: «Στάσου στο ταμείο και πλήρωσε τα ψώνια κάποιου. Αυτό θα το πίστευα».

Τι την ώθησε να μοιράσει χρήματα σε αγνώστους;

Παρατηρώντας προσεκτικά το βίντεο στο X, φαίνεται πως η πρωτοβουλία αυτή προέκυψε ως απάντηση σε ένα σχόλιο που έγραφε: «Βάλ’ το στα φθηνότερα προϊόντα». Η εκτίμηση πολλών είναι ότι ο χρήστης που έκανε το σχόλιο πρότεινε να τοποθετηθούν τα χρήματα σε οικονομικότερες μάρκες προϊόντων, ώστε να έχουν περισσότερες πιθανότητες να τα βρουν άνθρωποι που επιλέγουν τις πιο προσιτές λύσεις. Πολλοί χαρακτήρισαν την ιδέα ιδιαίτερα προσεγμένη.

Ένας χρήστης που επιδοκίμασε την πρωτοβουλία σχολίασε: «Είναι μια πραγματικά όμορφη πράξη καλοσύνης. Φανταστείτε τη χαρά κάποιου που θα βρει 100 δολάρια μέσα στις πάνες ή στα μωρομάντηλα που αγόρασε. Περισσότεροι άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα θα έπρεπε να διαδίδουν θετικότητα με αυτόν τον τρόπο. Την επόμενη φορά που θα πάω για ψώνια, σίγουρα θα κοιτάξω προσεκτικά τα ράφια».

Σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, η πρωτοβουλία της fitness influencer να χαρίζει χρήματα σε αγνώστους κέρδισε θετικά σχόλια και προκάλεσε συγκίνηση σε πολλούς χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

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