Η Γερμανία τα... χρειάστηκε για 68 λεπτά κόντρα στην Ακτή Ελεφαντοστού, αλλά με πρωταγωνιστή Ουντάβ έκανε την ανατροπή στο φινάλε (2-1) και προκρίθηκε στους «32» του Μουντιάλ!

Μετά από δυο πρώιμους αποκλεισμούς στη φάση των ομίλων, η Γερμανία επέστρεψε ξανά εκεί που αξίζει: Στα νοκ-άουτ του κορυφαίου ποδοσφαιρικού τουρνουά! Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ από την Ακτή Ελεφαντοστού, η ομάδα του Νάγκελσμαν βρήκε λυτρωτή στο πρόσωπο του Ντένις Ουντάβ που με δυο γκολ και «χτύπημα» στο 90΄+4΄γύρισε το ματς (2-1) και της χάρισε την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ.

Χαμογέλασαν πρώτοι οι Ιβοριανοί

Το ματς είχε καλό ρυθμό από την αρχή αλλά λιγοστές ευκαιρίες, με το μακρινό σουτ του Μουσιάλα που έξυσε το δοκάρι να σπάει το ρόδι στο 18΄. Τρία λεπτά αργότερα ο ρέφερι ακύρωσε γκολ του Πάβλοβιτς για επιθετικό φάουλ πάνω στον Φοφανά και κόντρα στη ροή του αγώνα, η Ακτή Ελεφαντοστού έκανε τη ζημιά. Στο 30΄συγκεκριμένα ο Ντιομαντέ έκανε την παράλληλη στην περιοχή, η μπάλα έμεινε ζωντανή σε φάση διαρκείας και στρώθηκε στον Κεσιέ που πλάσαρε από κοντά για το 0-1.

Παρά το προβάδισμα των Αφρικανών, τα Πάντσερ προσπάθησαν να επιμείνουν κι εννιά λεπτά αργότερα βρήκαν ξανά δίχτυα με τον Χάβερτς, όμως και πάλι το γκολ ακυρώθηκε σωστά για επιθετικό φάουλ του Μουσιάλα στην αρχή της φάσης.

Περισσότερα σε λίγο...

Γερμανία (Γιούλιαν Νάγκελσμαν): Νόιερ, Κίμιχ, Τα, Σλότερμπεκ (46΄Ρούντιγκερ), Μπράουν, Ενμέτσα, Πάβλοβιτς (60΄Αμίρι), Βιρτζ, Σανέ (60΄Λέβελινγκ), Μουσιάλα (60΄Ουντάβ), Χάβερτς (85΄Γκορέτσκα)

Ακτή Ελεφαντοστού (Εμέρς Φαέ): Φοφανά, Σινγκό (82΄Ντουέ), Κοσουνού, Αγκμπαντού, Κόναν, Κεσί, Σανγκαρέ (75΄Φοφανά), Ντιαλό (75΄Αντιγκρά), Ντιομαντέ (85΄Πεπέ), Μπονί (75΄Γκεσάν), Ιναό Ουλαΐ

