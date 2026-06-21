Αλμερία - Μάλαγα 1-2: Η ομάδα της Ανδαλουσίας επέστρεψε στη La Liga (vid)
Επιστροφή στην ελίτ για τη Μάλαγα! Ο σύλλογος της Ανδαλουσίας επικράτησε 2-1 στην έδρα της Αλμερία στον δεύτερο τελικό των playoffs ανόδου της Segunda Division (0-0) ο πρώτος αγώνας και βρίσκεται και πάλι στα... σαλόνια του ισπανικού ποδοσφαίρου, ύστερα από οκτώ χρόνια.
Η Μάλαγα ακολούθησε τις Λα Κορούνια και Ρασίνγκ Σανταντέρ στη La Liga, η οποία καλωσορίζει αρκετές ιστορικές ομάδες που απουσίαζαν για χρόνια από την πρώτη σκηνή.
Στο δεύτερο ματς στην έδρα της Αλμερία, οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 2-0. Τσούπε (65') και Λαρούμπια (71') βρήκαν δίχτυα και έδωσαν σαφές προβάδισμα στην ομάδα τους. Ο Λέο Μπατιστάο μείωσε για τους γηπεδούχους στο 76' αλλά δεν ήταν αρκετό.
Η τελευταία φορά που η Μάλαγα αγωνίστηκε στην πρώτη κατηγορία ήταν τη σεζόν 2017-18, ενώ το 2023 είχε υποβιβαστεί στην τρίτη κατηγορία, λόγω χρεών.
𝑬𝒔 𝒍𝒂 𝒗𝒊𝒅𝒂 𝒍𝒐𝒄𝒂...🎶— Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) June 20, 2026
El @MalagaCF es nuevo equipo de #LALIGAEASPORTS tras superar a la UD Almería en la final por el ascenso.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/F8vO6Klva8
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