Η Μάλαγα κέρδισε στην έδρα της Αλμερία με 2-1 στον δεύτερο τελικό των playoffs ανόδου και επέστρεψε στη La Liga μετά από οκτώ χρόνια.

Επιστροφή στην ελίτ για τη Μάλαγα! Ο σύλλογος της Ανδαλουσίας επικράτησε 2-1 στην έδρα της Αλμερία στον δεύτερο τελικό των playoffs ανόδου της Segunda Division (0-0) ο πρώτος αγώνας και βρίσκεται και πάλι στα... σαλόνια του ισπανικού ποδοσφαίρου, ύστερα από οκτώ χρόνια.

Η Μάλαγα ακολούθησε τις Λα Κορούνια και Ρασίνγκ Σανταντέρ στη La Liga, η οποία καλωσορίζει αρκετές ιστορικές ομάδες που απουσίαζαν για χρόνια από την πρώτη σκηνή.

Στο δεύτερο ματς στην έδρα της Αλμερία, οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 2-0. Τσούπε (65') και Λαρούμπια (71') βρήκαν δίχτυα και έδωσαν σαφές προβάδισμα στην ομάδα τους. Ο Λέο Μπατιστάο μείωσε για τους γηπεδούχους στο 76' αλλά δεν ήταν αρκετό.

Η τελευταία φορά που η Μάλαγα αγωνίστηκε στην πρώτη κατηγορία ήταν τη σεζόν 2017-18, ενώ το 2023 είχε υποβιβαστεί στην τρίτη κατηγορία, λόγω χρεών.