Γερμανία - Ακτή Ελεφαντοστού 2-1: Τα highlights από τη νίκη-πρόκριση των Πάντσερ
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Ο Ούνταβ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη-πρόκριση της Γερμανίας με 2-1 εις βάρος της Ακτής Ελεφαντοστού. Δείτε τα highlights.
Ο Ούνταβ είχε το «άγγιγμα του Μίδα»! Ο φορ της Στουτγκάρδης πέτυχε και τα δύο γκολ στην ανατροπή της Γερμανίας κόντρα στην Ακτή Ελεφαντοστού (2-1) και έδωσε από σήμερα την πρόκριση στη Μανσαφτ, που έκανε το 2/2. Ο Κεσιέ στο 30' έδωσε το προβάδισμα στους Ιβοριανούς, πριν αναλάβει ο στράικερ των Πάντσερ, στο 68' και στο 90+4'. Εκουαδόρ και Κουρασάο αγωνίζονται στις 03:00.
@Photo credits: Associated Press
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