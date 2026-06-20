Κλειδαράς αποκαλύπτει: Το 80% των κλειδαριών στα σπίτια δεν είναι ασφαλείς, τι να προσέξεις

Βετεράνος κλειδαράς προειδοποιεί για τους κινδύνους της ανεπαρκούς ασφάλειας, τις διαδικτυακές απάτες και τα λάθη κατά τη μετακόμιση.

Κατά κανόνα, θυμόμαστε τους κλειδαράδες μόνο όταν βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση: όταν έχουμε ξεχάσει τα κλειδιά μέσα στο σπίτι, όταν η κλειδαριά έχει μπλοκάρει ή όταν επιστρέφουμε αργά τη νύχτα και η πόρτα δεν ανοίγει. Σε τέτοιες επείγουσες καταστάσεις, ο πελάτης σπάνια σταματά να σκεφτεί ποιον ακριβώς καλεί. Πρόκειται για επαγγελματίες που αφιερώνουν τη ζωή τους σε ένα απαιτητικό τεχνικό επάγγελμα, το οποίο ο 72χρονος Χεσούς Γκονθάλεθ γνωρίζει όσο λίγοι.

Ο Γκονθάλεθ ξεκίνησε ως μαθητευόμενος σε ηλικία μόλις 18 ετών, άνοιξε το πρώτο του εργαστήριο το 1977 και, παρότι σήμερα είναι συνταξιούχος, εξακολουθεί να ηγείται του Σωματείου Κλειδαράδων της Καταλονίας ως πρόεδρος. Από τη θέση αυτή υπερασπίζεται ένα επάγγελμα που, όπως θεωρεί, έχει πληγεί σημαντικά από απάτες και κακές πρακτικές, ενώ προειδοποιεί για ένα πρόβλημα ασφαλείας που επηρεάζει τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών.

Ξεπερασμένες κλειδαριές και λανθασμένες προτεραιότητες

Σύμφωνα με τον ειδικό, στην Ισπανία περισσότερο από το 80% των κλειδαριών στις κεντρικές εισόδους των κατοικιών είναι εντελώς ξεπερασμένες. Όπως εξηγεί, οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται να καλέσουν κλειδαρά μόνο όταν ο μηχανισμός χαλάσει ολοκληρωτικά, ενώ σπάνια το κάνουν προληπτικά για να βελτιώσουν την ασφάλεια του σπιτιού τους.

Σε συνέντευξή του στη La Vanguardia δήλωσε ότι δυσκολεύεται να κατανοήσει πώς κάποιοι άνθρωποι «ξοδεύουν 1.500 ευρώ για ένα κινητό τηλέφωνο, αλλά κάνουν οικονομία όταν πρόκειται για την ασφάλεια της πόρτας του σπιτιού τους». Όπως τονίζει, «όσο υπάρχει αυτή η νοοτροπία, τα πράγματα δεν πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση».

Το λάθος που κάνουν πολλοί όταν μετακομίζουν

Ο Γκονθάλεθ επισημαίνει επίσης ένα συνηθισμένο λάθος που επαναλαμβάνεται διαρκώς: πολλοί μετακομίζουν σε μια νέα κατοικία, είτε πρόκειται για αγορά είτε για ενοικίαση, και συνεχίζουν να χρησιμοποιούν την υπάρχουσα κλειδαριά και τα κλειδιά του προηγούμενου ενοίκου ή ιδιοκτήτη.

Όπως εξηγεί, η πρώτη κίνηση μετά τη μετακόμιση θα πρέπει να είναι η αντικατάσταση του κυλίνδρου της κλειδαριάς, καθώς είναι αδύνατο να γνωρίζει κανείς πόσα αντίγραφα κλειδιών κυκλοφορούν και σε ποια χέρια βρίσκονται. Εάν κάποιος εισέλθει στο σπίτι χρησιμοποιώντας αυθεντικό κλειδί και χωρίς να αφήσει ίχνη παραβίασης στην πόρτα, η απόδειξη ότι πρόκειται για διάρρηξη μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο δύσκολη.

Οι κίνδυνοι της αναζήτησης στο Google

Μία ακόμη σημαντική αλλαγή στον κλάδο αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αναζητούν σήμερα κλειδαρά. Σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η πιο γρήγορη λύση είναι συνήθως να ανοίξει κανείς το κινητό του, να πληκτρολογήσει τη λέξη «κλειδαράς» στη Google και να καλέσει το πρώτο τηλέφωνο που εμφανίζεται στην οθόνη.

Ο Γκονθάλεθ προειδοποιεί ότι αυτή δεν είναι πάντα η καλύτερη επιλογή. Πολλά από τα πρώτα αποτελέσματα αναζήτησης είναι πληρωμένες διαφημίσεις και το κόστος αυτής της διαφήμισης μετατοπίζεται συχνά στον πελάτη, αυξάνοντας τον τελικό λογαριασμό που καλείται να πληρώσει.

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