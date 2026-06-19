To adidas World Cup Pop-Up στο Cosmos Sport φέρνει το Mundial στη Γλυφάδα

Ετοιμάσου: Tο πιο Mundial spot έφτασε στην Αθήνα και σε περιμένει με πολλές εκπλήξεις. Πήγαινε, ζήσε το και μοιράσου το!

Αν το ποδόσφαιρο είναι τρόπος ζωής και κάθε μεγάλη διοργάνωση είναι εμπειρία που πρέπει να τη ζεις, τότε υπάρχει ένας προορισμός που δεν γίνεται να χάσεις αυτό το καλοκαίρι. Το adidas World Cup Pop-Up στο Cosmos Sport Γλυφάδα έχει ήδη ανοίξει τις πόρτες του και μετατρέπει το κατάστημα στο πιο «Mundial» σημείο της Αθήνας, φέρνοντας το World Cup experience πιο κοντά από ποτέ στους πραγματικούς football fans.

Δεν πρόκειται απλώς για ένα pop-up. Πρόκειται για έναν immersive football προορισμό, όπου προϊόν, activations και μοναδικά in-store moments συνθέτουν μια εμπειρία που σε βάζει κατευθείαν στην ατμόσφαιρα του Mundial.

Μπες στον κόσμο του World Cup

Από τη στιγμή που θα περάσεις την είσοδο, θα καταλάβεις ότι εδώ το ποδόσφαιρο πρωταγωνιστεί. Το adidas World Cup Pop-Up έχει σχεδιαστεί ως ένα ολοκληρωμένο concept walkthrough, όπου ο επισκέπτης «μπαίνει» στον κόσμο του World Cup και γίνεται μέρος του.

Το πρώτο πράγμα που τραβάει τα βλέμματα είναι η τεράστια μπάλα του Mundial, ύψους 3 μέτρων, ένα εντυπωσιακό installation που δεν περνά απαρατήρητο και αποτελεί το απόλυτο photo spot για κάθε football fan.

Λίγα βήματα πιο πέρα, οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν το ειδικά διαμορφωμένο adidas pop-up, όπου θα βρουν όλες τις ποδοσφαιρικές φανέλες από εθνικές ομάδες και clubs, αλλά και να τις κάνουν πραγματικά δικές τους, προσθέτοντας το όνομα και τον αριθμό της επιλογής τους μέσα από το customization station.

Και η εμπειρία δεν σταματά εκεί. Ο κάτω όροφος του καταστήματος έχει μεταμορφωθεί πλήρως σε ένα αυθεντικό Mundial football playground, έναν χώρο αφιερωμένο στο παιχνίδι, την ατμόσφαιρα και την κουλτούρα του ποδοσφαίρου.

Customization, DJ sets και summer vibes

Το adidas World Cup Pop-Up συνδυάζει το football culture με το απόλυτο καλοκαιρινό vibe, μέσα από μια σειρά από fun activations που κάνουν κάθε επίσκεψη ξεχωριστή.

Οι επισκέπτες του Cosmos στη Γλυφάδα μπορούν να:

Κάνουν personalise τη φανέλα τους στο customization station, προσθέτοντας το όνομα και τον αριθμό που θέλουν.

Να δουν από κοντά την γιγαντιαία μπάλα του μουντιάλ ύψους 3 μέτρων

Απολαύσουν live DJ sets που δίνουν ενέργεια και ρυθμό στον χώρο.

Ζήσουν την απόλυτη summer εμπειρία με το ice cream cart, που συμπληρώνει το football σκηνικό.

Βγάλουν φωτογραφίες με τη ρεαλιστική φιγούρα σε φυσικό μέγεθος του Lamine Yamal, ένα ακόμα σημείο που αναμένεται να γίνει viral στα social media.

Συλλεκτικά Mundial δώρα με κάθε αγορά

Η εμπειρία γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα για όσους θέλουν να φύγουν με κάτι παραπάνω από αναμνήσεις.

Με κάθε αγορά ποδοσφαιρικής φανέλας adidas, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν συλλεκτικά Mundial gifts, αποκλειστικά για το activation.

Οι ημερομηνίες που δεν πρέπει να χάσεις

Το adidas World Cup Pop-Up συνεχίζει να γεμίζει τη Γλυφάδα με ποδοσφαιρική ενέργεια μέσα από ειδικά activation days:

29/5

Customization Station

DJ Set

30/5

Customization Station

DJ Set

Ice Cream Cart

Photo & Video Coverage

5/6 & 6/6

Customization Station

DJ Set

Ice Cream Cart

19/6 & 20/6

Customization Station

DJ Set

Ice Cream Cart

3/7 & 4/7

Customization Station

DJ Set

Ice Cream Cart

10/7 & 11/7

Customization Station

DJ Set

Ice Cream Cart

17/7 & 18/7

Customization Station

DJ Set

Ice Cream Cart

Ώρες activations

Customization Station: 17:00 – Closing

DJ Set & Ice Cream Cart: 18:00 – Closing

Το πιο Mundial σημείο της Αθήνας είναι στη Γλυφάδα

Είτε ψάχνεις την επόμενη ποδοσφαιρική σου φανέλα, είτε θέλεις να τη φέρεις στα μέτρα σου με προσωπικό customization, είτε απλώς θέλεις να ζήσεις ένα διαφορετικό football experience με φίλους και να γεμίσεις το feed σου με content, το adidas World Cup Pop-Up στο Cosmos Sport Γλυφάδα είναι το μέρος που πρέπει να επισκεφθείς.

Γιατί αν είσαι πραγματικός football fan, αυτό είναι το spot σου. Πήγαινε, ζήσε το και μοιράσου το. Το World Cup φέτος παίζεται και στη Γλυφάδα.



INFO

Cosmos Sport Γλυφάδα

Οδός Λαζαράκη 11