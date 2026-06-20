Τι λέει το αγαπημένο σου κοκτέιλ για σένα;

Μπορεί να νομίζεις ότι απλώς διαλέγεις ποτό, αλλά το cocktail που παραγγέλνεις λέει περισσότερα για την προσωπικότητά σου απ’ όσο φαντάζεσαι.

Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων όταν ανοίγει ένας κατάλογος με cocktails: εκείνοι που κοιτάζουν για δέκα λεπτά χωρίς να ξέρουν τι θέλουν και εκείνοι που λένε αμέσως «μία Margarita» ή «ένα Negroni» χωρίς δεύτερη σκέψη. Και κάπως έτσι, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, το ποτό που διαλέγουμε γίνεται μικρό κομμάτι της προσωπικότητάς μας.

Τα cocktails άλλωστε δεν είναι απλώς αλκοόλ μέσα σε ένα ωραίο ποτήρι. Είναι vibe, αισθητική, διάθεση και πολλές φορές δήλωση χαρακτήρα. Δεν είναι τυχαίο που τα social media έχουν γεμίσει videos που αναλύουν τι σημαίνει αν κάποιος πίνει Dirty Martini ή γιατί οι άνθρωποι που παραγγέλνουν Aperol Spritz μοιάζουν πάντα σαν να βρίσκονται σε ιταλικές διακοπές.

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