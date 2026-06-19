Μια μοναδική εμπειρία που κάθε χρόνο συγκεντρώνει εκατοντάδες χιλιάδες fans από όλο τον κόσμο, μετατρέποντας τη μουσική σε έναν παγκόσμιο τόπο συνάντησης χωρίς σύνορα, σε καλεί να τη ζήσεις.

Το glo™επιστρέφει δυναμικά στο Tomorrowland 2026, το μεγαλύτερο φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής στον κόσμο, που θα πραγματοποιηθεί στο Βέλγιο από τις 17 έως τις 19 Ιουλίου 2026, προσκαλώντας τους καταναλωτές να γίνουν μέρος του The Circle by glo™ HILO.

Έτσι, θα έχεις την ευκαιρία να ταξιδέψεις στο Βέλγιο και να ζήσεις από κοντά τη μοναδική εμπειρία του Tomorrowland. Ένα ταξίδι που ενώνει τη μουσική, τη δημιουργικότητα και την έκφραση μέσα από ένα immersive festival experience που μόνο το Tomorrowland μπορεί να προσφέρει.

Οι συμμετέχοντες θα κερδίσουν αεροπορικά εισιτήρια προς Βέλγιο με επιστροφή, μεταφορές από το αεροδρόμιο προς το DreamVille και πίσω, αλλά και διαμονή σε Cabana μέσα στο DreamVille.

Θα έχουν επίσης πρόσβαση σε Comfort upgrade εισιτήρια του φεστιβάλ, απολαμβάνοντας αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης με πρόσβαση σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στα μεγαλύτερα stages, απογειώνοντας ακόμη περισσότερο τη συνολική εμπειρία του event.

Το Tomorrowland αποτελεί κάθε χρόνο ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της παγκόσμιας ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής, φιλοξενώντας μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της electronic μουσικής και δημιουργώντας έναν κόσμο γεμάτο ενέργεια, εικόνα και συναίσθημα. Περισσότερο από ένα μουσικό event, το Tomorrowland είναι μια εμπειρία που ενώνει ανθρώπους από όλο τον κόσμο μέσα από τη μουσική και τη μοναδική ατμόσφαιρά του.

Η ανυπομονησία των fans κάθε χρόνο κορυφώνεται, καθώς το Tomorrowland δεν αποτελεί απλώς ένα μουσικό event, αλλά μια ολοκληρωμένη εμπειρία ζωής που συνδυάζει ήχο, εικόνα και συναίσθημα σε ένα μοναδικό περιβάλλον.

Για να ζήσεις από κοντά αυτή την εμπειρία, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι:

-Να μπεις στo myglo.com

-Να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής

-Να ακολουθήσεις το @glo_Greece στο Instagram

-Να φωνάξεις τον κολλητό σου

Η περίοδος συμμετοχών θα διαρκέσει έως τις 25/06, ενώ η ανάδειξη θα πραγματοποιηθεί στις 26/06. Στις 26/6 μέσα από το @glo_Greece, θα μάθεις αν είσαι ο μεγάλος τυχερός που θα ζήσει την εμπειρία του Tommorrowland στο Βέλγιο.

Join The Circle by glo™ HILO και μπες σε έναν κόσμο όπου η μουσική, η ενέργεια και η απόλυτη festival εμπειρία συναντιούνται στο Tomorrowland 2026, ζώντας από κοντά ένα μοναδικό ταξίδι στο Βέλγιο μαζί με τον αγαπημένο σου άνθρωπο.

*Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ενήλικοι καπνιστές/καταναλωτές προϊόντων νικοτίνης.