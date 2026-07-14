Η Ελλάς Σύρου προχώρησε στην ανακοίνωση των Γεμιστού και Σουρδή, επιβεβαιώνοντας και το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Γεμίζει σιγά σιγά το «οπλοστάσιο» της Ελλάς Σύρου, ενόψει της νέας σεζόν που θα τη βρει και πάλι στη Superleague 2.

Η ομάδα των Κυκλάδων προχώρησε σε δυο ανακοινώσεις ποδοσφαιριστών μέσα σε λίγες ώρες, με την πρώτη να αφορά την επιθετική γραμμή και τη δεύτερη τη θέση κάτω από τα δοκάρια, κάτι που είχατε διαβάσει πρώτοι στο Gazzetta.

Αρχικά, γνωστοποίησε την απόκτηση του στράικερ Γιώργου Γεμιστού, ενός παίκτη που μεταξύ άλλων έχει φορέσει τη φανέλα του Πανιωνίου, ενώ στη συνέχεια ανακοίνωσε και τον τερματοφύλακα Γιάννη Σουρδή, που άρχισε την καριέρα του στις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού, βρέθηκε σε εκείνες της Ουντινέζε, ενώ η περασμένη σεζόν τον βρήκε στη Stoiximan Superleague και τον Λεβαδειακό.

Η ανακοίνωση Γεμιστού:

Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον επιθετικό, Γεώργιο Γεμιστό.

Ο Γεμιστός ενισχύει σημαντικά το ρόστερ της ομάδας μας, προσθέτοντας ποιότητα κι εμπειρία.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τον Εθνικό Πειραιώς, ενώ νωρίτερα είχε φορέσει τη φανέλα του Πανιωνίου, συμμετέχοντας και στα playoff της Superleague 2.

Γιώργο σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Ελλάς Σύρου και σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες.

Η ανακοίνωση Σουρδή:

Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον τερματοφύλακα Γιάννη Σουρδή.

Ο Σουρδής ξεκίνησε την καριέρα του από την ακαδημία του Παναθηναϊκού, ενώ συνέχισε στο εξωτερικό και την ακαδημία της Γουότφορντ. Ακολούθησε η Ουντινέζε και δύο διαδοχικοί δανεισμοί σε Ρίμινι και Μουτζάνε. Επαναπατρίστηκε και επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, ενώ τα τρία τελευταία χρόνια αγωνίστικε σε ομάδες της Stoiximan Superleague.

Την περσινή χρονιά, αγωνίστηκε με την φανέλα του Λεβαδειακού.

Γιάννη σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Ελλάς Σύρου και σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες.