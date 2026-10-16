Ο Εμπνουταλίμπ έλυσε τον «γόρδιο δεσμό» και η Άιντραχτ Φρανκφούρτης νίκησε 1-0 την Κολωνία στο ξεκίνημα της 6ης αγωνιστικής της Bundesliga.

Με γκολ του Γιουνές Εμπνουταλίμπ στο 77ο λεπτό, η Άιντραχτ Φρανκφούρτης έκαμψε την αντίσταση της Κολωνίας, τη νίκησε με 1-0 για την 6η αγωνιστική της φετινής Bundesliga και ανέβηκε στους 8 πόντους, παίρνοντας το δεύτερό της τρίποντο στη σεζόν.

Έμειναν στους 7 πόντους οι φιλοξενούμενοι που στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα είχαν πιο παθητικό ρόλο.

Το ματς:

Στο 23' ο Σαϊμπί βρέθηκε στην πλάτη της άμυνας των φιλοξενούμενων, πλάσαρε, όμως ο Σβέμπε απέκρουσε και κράτησε το «μηδέν». Η Κολωνία απάντησε στο 32', όμως ο Ατουμπόλου έδιωξε εντυπωσιακά το τελείωμα του Μπούλτερ.

Οι της Άιντραχτ πλησίασαν ξανά στο προβάδισμα στο 49', αλλά η κεφαλιά του Εμπνουταλίμπ πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι. Εννέα λεπτά μετά (58') ο Σβέμπε μπλόκαρε την κοντινή κεφαλιά του Σαϊμπί, που δεν μπόρεσε να σημαδέψει σωστά.

Τελικά, η «λύτρωση» για τους Αετούς ήρθε στο 77', με τον Εμπνουταλίμπ να πλασάρει ιδανικά στην κλειστή γωνία έπειτα από φοβερή ενέργεια του Ασέκο και με το 6ο του γκολ φέτος να γράφει το 1-0 που έμεινε μέχρι το τέλος.