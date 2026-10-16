Ρεάλ: Για πάντα στη Μαδρίτη ο Μπέλιγχαμ
Κάτοικος Μαδρίτης μέχρι το 2031 θα είναι ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, με τον Άγγλο διεθνή να προχωρά σε μία συμφωνία με τη Ρεάλ, για επέκταση του συμβολαίου του μέχρι και το 2031.
Ο Μπέλιγχαμ φόρεσε τη φανέλα των «μερένχες» για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2023 ερχόμενος από την Μπορούσια Ντόρτμουντ για 127 εκατ. ευρώ, με συμβόλαιο έως και το 2029.
Με τη «βασίλισσα», ο Μπέλιγχαμ μετρά 49 γκολ και 36 ασίστ, σε 150 συμμετοχές, ενώ είναι ένας από τους πιο αγαπητούς παίκτες της Ρεάλ. Όπως αναφέρει η ισπανική «ΑS», οι Μαδριλένοι αναζητούν έναν παίκτη, ικανό να γίνει ηγέτης και να διαδεχθεί τους Ντάνι Καρβαχάλ, Λούκα Μόντριτς και Τόνι Κρόος.
BREAKING: Jude Bellingham agrees to sign new long term contract at Real Madrid. Verbal agreement in place, formal steps yet to happen but next in line after Arda Güler and Courtois. The agreement will be for five years, as @jfelixdiaz @diarioas report. https://t.co/YAlClL3jnI— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 16, 2026
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