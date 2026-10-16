Για «πάντα» στη Μαδρίτη θα παραμείνει ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, καθώς ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2031.

Κάτοικος Μαδρίτης μέχρι το 2031 θα είναι ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, με τον Άγγλο διεθνή να προχωρά σε μία συμφωνία με τη Ρεάλ, για επέκταση του συμβολαίου του μέχρι και το 2031.

Ο Μπέλιγχαμ φόρεσε τη φανέλα των «μερένχες» για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2023 ερχόμενος από την Μπορούσια Ντόρτμουντ για 127 εκατ. ευρώ, με συμβόλαιο έως και το 2029.

Με τη «βασίλισσα», ο Μπέλιγχαμ μετρά 49 γκολ και 36 ασίστ, σε 150 συμμετοχές, ενώ είναι ένας από τους πιο αγαπητούς παίκτες της Ρεάλ. Όπως αναφέρει η ισπανική «ΑS», οι Μαδριλένοι αναζητούν έναν παίκτη, ικανό να γίνει ηγέτης και να διαδεχθεί τους Ντάνι Καρβαχάλ, Λούκα Μόντριτς και Τόνι Κρόος.