Το «αντίο» του Ηλιόπουλου στον Βαρδινογιάννη: «Καπετάνιε, θαύμασα το Πάθος και τον Αυθορμητισμό σου»

Η δήλωση του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου για τον Γιώργο Βαρδινογιάννη που έφυγε από τη ζωή.

Σε ηλικία 90 ετών έφυγε από τη ζωή ο ιστορικός πρόεδρος του Παναθηναϊκού, Γιώργος Βαρδινογιάννης.

Το «αντίο» του στον «Καπετάνιο» είπε ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος σε δήλωσή του τονίζει ότι θαύμασε το πάθος και τον αυθορμητισμό του Γιώργου Βαρδινογιάννη, υπογραμμίζοντας ότι είναι ευτυχής που τον γνώρισε.

Η δήλωση του Μάριου Ηλιόπουλου:

«16 Οκτωβρίου 2026

​Αξιότιμε Γιώργο Βαρδινογιάννη,

Αγαπητέ Γιωργάρα...

​Θα ήθελα να σου απευθύνω λίγα λόγια τιμής, ερχόμενα ατόφια από μέσα μου...

​Καπετανιε, στα χρόνια που ήσουν στον Μικρόκοσμο μας, θαύμασα το Πάθος και τον Αυθορμητισμό σου και τον δικό σου «ιδιαίτερο» για κάποιους τρόπο έκφρασης...

​...Ντόμπρος, ωραίος άνθρωπος με ένα χαρακτηριστικό αφοπλιστικό χαμόγελο...

​Είμαι ευτυχής που μου δόθηκε η ευκαιρία να σε γνωρίσω από κοντά...

​Το Σύμπαν θα βρει τον τρόπο να επικοινωνήσει αυτά που νιώθω για σένα...

​Κουράγιο, Δύναμη σε όλη την οικογένεια και να θυμούνται τις όμορφες στιγμές μαζί σου...

​Με Εκτίμηση και Αγάπη

Μάριος Παναγιώτη Ηλιόπουλος».