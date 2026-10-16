Το «αντίο» του Ηλιόπουλου στον Βαρδινογιάννη: «Καπετάνιε, θαύμασα το Πάθος και τον Αυθορμητισμό σου»
Σε ηλικία 90 ετών έφυγε από τη ζωή ο ιστορικός πρόεδρος του Παναθηναϊκού, Γιώργος Βαρδινογιάννης.
Το «αντίο» του στον «Καπετάνιο» είπε ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος σε δήλωσή του τονίζει ότι θαύμασε το πάθος και τον αυθορμητισμό του Γιώργου Βαρδινογιάννη, υπογραμμίζοντας ότι είναι ευτυχής που τον γνώρισε.
Η δήλωση του Μάριου Ηλιόπουλου:
«16 Οκτωβρίου 2026
Αξιότιμε Γιώργο Βαρδινογιάννη,
Αγαπητέ Γιωργάρα...
Θα ήθελα να σου απευθύνω λίγα λόγια τιμής, ερχόμενα ατόφια από μέσα μου...
Καπετανιε, στα χρόνια που ήσουν στον Μικρόκοσμο μας, θαύμασα το Πάθος και τον Αυθορμητισμό σου και τον δικό σου «ιδιαίτερο» για κάποιους τρόπο έκφρασης...
...Ντόμπρος, ωραίος άνθρωπος με ένα χαρακτηριστικό αφοπλιστικό χαμόγελο...
Είμαι ευτυχής που μου δόθηκε η ευκαιρία να σε γνωρίσω από κοντά...
Το Σύμπαν θα βρει τον τρόπο να επικοινωνήσει αυτά που νιώθω για σένα...
Κουράγιο, Δύναμη σε όλη την οικογένεια και να θυμούνται τις όμορφες στιγμές μαζί σου...
Με Εκτίμηση και Αγάπη
Μάριος Παναγιώτη Ηλιόπουλος».
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