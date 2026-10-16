Η Ρεάλ Μαδρίτης αντέδρασε στα όσα είπε ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας, περί... Γκέμπελς, ζητώντας την παραίτησή του.

Μάλλον αναμενόμενα, η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε στην αντεπίθεση μετά την.... αντεπίθεση του Χαβιέρ Τέμπας αναφορικά με τον ορισμό του αγώνα πρωταθλήματος με τη Βαλένθια στις 7 Νοεμβρίου, τρεις ημέρες μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ για το Champions League.

Ο πρόεδρος της La Liga έκανε λόγο για «μέθοδο που θυμίζει μηχανισμούς προπαγάνδας που εκμεταλλεύτηκε ο υπουργός προπαγάνδας της ναζιστικής Γερμανίας, Γκέμπελς», με τους Μαδριλένους να απαντούν με μακροσκελή ανακοίνωση, μέσω της οποίας ζητούν την άμεση παραίτησή του από την προεδρία της λίγκας αλλά και ως αντιπρόεδρος στη RFEF.

Αναλυτικά:

Με αφορμή τις δηλώσεις του προέδρου της La Liga και αντιπροέδρου της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Χαβιέρ Τέμπας, στις οποίες συγκρίνει τις μεθόδους δράσης της διοίκησης της Ρεάλ Μαδρίτης με εκείνες που χρησιμοποιούσε ο Γιόζεφ Γκέμπελς, υπουργός Προπαγάνδας του ναζιστικού καθεστώτος, υποδεικνύοντας τη Real Madrid TV ως εργαλείο αυτής της υποτιθέμενης στρατηγικής, η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει τα εξής:



Η Ρεάλ Μαδρίτης θεωρεί απολύτως απαράδεκτο και εξαιρετικά σοβαρό το γεγονός ότι ένα πρόσωπο που κατέχει δύο θέσεις ύψιστης ευθύνης στο ισπανικό ποδόσφαιρο καταφεύγει σε συγκρίσεις με τις μεθόδους προπαγάνδας του ναζιστικού καθεστώτος, προκειμένου να δυσφημίσει τον σύλλογό μας, τη διοίκησή του και το τηλεοπτικό του κανάλι. Η διευκρίνιση ότι δεν αναφέρεται στη ναζιστική ιδεολογία δεν μετριάζει τον βαθιά προσβλητικό, ηθικά αποκρουστικό και θεσμικά ανάξιο χαρακτήρα των δηλώσεών του.



Οι δηλώσεις αυτές αποτελούν ένα ακόμη επεισόδιο στις επανειλημμένες επιθέσεις του Χαβιέρ Τέμπας κατά της Ρεάλ Μαδρίτης, του προέδρου της και των μέσων ενημέρωσής της. Είναι απαράδεκτο να εκμεταλλεύεται ακόμη και ερωτήσεις, πληροφορίες ή απόψεις δημοσιογράφων που δεν συνδέονται με τον σύλλογο, προκειμένου να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον μας, αποδίδοντάς μας ενέργειες τρίτων για τις οποίες δεν φέρουμε καμία ευθύνη.



Ιδιαίτερα σοβαρό είναι το γεγονός ότι ο Τέμπας χρησιμοποιεί αυτές τις δηλώσεις για να αμφισβητήσει τις νόμιμες ενέργειες της Ρεάλ Μαδρίτης και της Real Madrid TV σχετικά με την υπόθεση Νεγκρέιρα.

Comunicado Oficial. https://t.co/3K07KeNm2l — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 16, 2026



Ελλείψει απάντησης στην εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση Νεγκρέιρα από τους δύο θεσμούς στους οποίους ο Χαβιέρ Τέμπας κατέχει θέσεις ύψιστης ευθύνης, ο σύλλογός μας αναγκάστηκε να απευθυνθεί απευθείας στην UEFA, ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση των πληρωμών που πραγματοποιούσε επί σειρά ετών η Μπαρτσελόνα προς τον αντιπρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής Διαιτητών, καθώς και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των διοργανώσεων.



Η Ρεάλ Μαδρίτης απαιτεί επίσης τη συνολική ανανέωση του διαιτητικού συστήματος, καθώς και των δομών διοίκησης, διαχείρισης, εποπτείας και πειθαρχικού ελέγχου της Ομοσπονδίας, μέσω της αντικατάστασης όσων κατείχαν θέσεις ευθύνης κατά την επίμαχη περίοδο.



Είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο Χαβιέρ Τέμπας, πρόεδρος της LaLiga και αντιπρόεδρος της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, στην οποία υπάγεται η Τεχνική Επιτροπή Διαιτητών, αφιερώνει τις προσπάθειές του στη δυσφήμιση της Ρεάλ Μαδρίτης, αντί να αξιοποιεί τις θεσμικές του αρμοδιότητες για να προωθήσει τη διαλεύκανση αυτών των εξαιρετικά σοβαρών γεγονότων και την αναγκαία αναγέννηση του ισπανικού ποδοσφαίρου.



Η επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά του Χαβιέρ Τέμπας καταδεικνύει έλλειψη ουδετερότητας, σεβασμού και αμεροληψίας, ασυμβίβαστη με τις θεσμικές του ευθύνες. Οι συνεχείς επιθέσεις του κατά της Ρεάλ Μαδρίτης και όσων ζητούν διαφάνεια και ανανέωση αποτελούν, κατά την άποψη του συλλόγου μας, πραγματική μάστιγα για το ισπανικό ποδόσφαιρο.



Για όλους αυτούς τους λόγους, η Ρεάλ Μαδρίτης θεωρεί ότι οι δηλώσεις και η επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά του Χαβιέρ Τέμπας θα ήταν απαράδεκτες σε οποιονδήποτε ευρωπαϊκό αθλητικό οργανισμό που διέπεται από τις αρχές του σεβασμού, της ουδετερότητας και της ακεραιότητας και ότι τον καθιστούν θεσμικά ακατάλληλο να συνεχίσει να κατέχει τα αξιώματα που του έχουν ανατεθεί.



Κατά συνέπεια, η Ρεάλ Μαδρίτης απαιτεί την άμεση παραίτησή του από τη θέση του προέδρου της La Liga και του αντιπροέδρου της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.