Την σπουδαία ανοδική πορεία που σημειώνουν οι ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αποτύπωσε με ένα γράφημα ο Ανδρέας Δημάτος.

Η Ελλάδα επέστρεψε στην δεκάδα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και πιο συγκριμένα, έφτασε στη 10η θέση στο ranking, ενώ βρίσκεται 8η στη συγκομιδή βαθμών φέτος. Οι παραπάνω αριθμοί αποτυπώνουν ξεκάθαρα την πρόοδο που σημειώνουν οι ομάδες της χώρας μας, κάτι που καταγράφει και ο Ανδρέας Δημάτος σε ανάρτησή του.

Ο Σύμβουλος Επικοινωνίας (Media Consultant) της UEFA, αναφέρεται κυρίως στη ραγδαία άνοδο του ελληνικού ποδοσφαίρου σε επίπεδο συλλόγων την τελευταία 4ετία, ενώ στέκεται επίσης στο γεγονός πως η μέχρι σήμερα συγκομιδή της Ελλάδας είναι καλύτερη και από αυτή των ομάδων της Γαλλίας και της Ιταλίας.



Αναλυτικά:

«Ετσι αποτυπώνεται... μαθηματικά η διαχρονική θέση του ελληνικού ποδοσφαίρου στην ιστορία της παρουσίας του σε επίπεδο ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων.

Η μεγάλη διαφορά βεβαίως, που δεν μπορεί να φανεί σε ένα γράφημα, είναι ότι η 25η και χαμηλότερη θέση μας στο τέλος της σεζόν 1959-60 (με την πρώτη μας συμμετοχή με τον Ολυμπιακό στα Κύπελλα Ευρώπης) ήταν στο σύνολο 27 χωρών, η 6η και καλύτερη θέση που είχαμε ποτέ στις σεζόν 2001-2 και 2002-3 ήταν στο σύνολο 51 και 52 χωρών αντίστοιχα και βεβαίως η 10η θέση στην οποία επανήλθαμε στη διάρκεια της τρέχουσας σεζόν είναι στο σύνολο 55 χωρών-ομοσπονδιών!

Αυτό βεβαίως που αποτυπώνεται είναι η ραγδαία άνοδος του ποδοσφαίρου μας σε επίπεδο συλλόγων την τελευταία 4ετία, μία άνοδος που έχει όλες τις προϋποθέσεις να συνεχιστεί στο άμεσο μέλλον.

Εννοείται φυσικά πως ακόμα δεν έχουμε πετύχει απολύτως τίποτα, αφού η ευρωπαϊκή σεζόν είναι στο ξεκίνημά της, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και δεν αποκλείεται να υπάρξουν κι άλλες ανατροπές στη συνέχεια.

Κρατάμε βεβαίως τις 13 μέχρι σήμερα ευρωπαϊκές νίκες των ομάδων μας (οχτώ στα προκριματικά, πέντε στην κυρίως σεζόν), ένα νούμερο που κάποτε αποτελούσε ένα καλό ρεκόρ στο τέλος της σεζόν, ενώ τώρα υπάρχουν ακόμα 23 εγγυημένοι αγώνες στις τρεις διοργανώσεις.

Και φυσικά κρατάμε ότι η μέχρι σήμερα συγκομιδή μας είναι καλύτερη από αυτή των ομάδων της Γαλλίας, της Ιταλίας, του Βελγίου και της Ολλανδίας, πολύ κοντά στα αποτελέσματα των ομάδων της 6ης Τουρκίας και της 5ης Ισπανίας. Η Ελλάδα έχει την 8η καλύτερη βαθμολογία της σεζόν, κάτι που το πέτυχε και πέρσι στο τέλος όμως και όχι από τόσο νωρίς και που είχε να το κάνει από τη σεζόν 2002-3!

Η έκπληξη της σεζόν είναι μέχρι σήμερα το Αζερμπαϊτζάν με την 7η καλύτερη συγκομιδή βαθμών, αλλά έχοντας μόνο τη Σαμπάχ σε League Phase είναι λογικό ότι δεν θα αντέξει ψηλά.

Από τις χώρες που βρίσκονται από την 7η θέση της βαθμολογίας της UEFA μέχρι και την 55η, καλύτερη εφετινή συγκομιδή βαθμών από την Ελλάδα (5,400 βαθμοί) έχουν μόνο η 9η Τουρκία (5,900), η 13η Νορβηγία (6,200) και το 24ο Αζερμπαϊτζάν!»