Ποιο παιχνίδι αναβλήθηκε σε ένδειξη πένθους για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη

Αναβάλλεται ο αγώνας της 4ης αγωνιστικής της Γ' Εθνικής ανάμεσα στην Επισκοπή Ρεθύμνου και τον ΑΟΑΝ, ως ένδειξη πένθους για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη.

Ο σύλλογος της Επισκοπής ανακοίνωσε την αναβολή της αναμέτρησης με τον ΑΟΑΝ, που θα πραγματοποιούταν την Κυριακή (18/10), ως ένδειξη πένθους για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ο οποίος «έφυγε» από τη ζώη το μεσημέρι της Παρασκευής (16/10) σε ηλικία 90 ετών.

Ο αγώνας ανάμεσα στις δύο ομάδες προγραμματίστηκε για την Τετάρτη (21/10, 16:00) με την Επισκοπή να υποδέχεται στο Ρέθυμνο τον Άγιο Νικόλαο για την 4η αγωνιστική της Γ' Εθνικής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Μετά από αίτημα της ομάδας μας στην Ε.Π.Ο., η αναμέτρηση με τον ΑΟΑΝ για την 4η αγωνιστική της Γ’Εθνικής αυτήν την Κυριακή αναβάλλεται, σε ένδειξη πένθους για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννης.

Η Επισκοπή ζήτησε την μετάθεση του αγώνα της Κυριακής, αίτημα το οποίο έγινε δεκτό. Η αναμέτρηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, στις 16:00.

Η Επισκοπή ευχαριστεί την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, που σεβάστηκε το αίτημα του σωματείου μας και επέδειξε τον ανάλογο σεβασμό στη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη».