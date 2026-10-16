Ποιο παιχνίδι αναβλήθηκε σε ένδειξη πένθους για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη
Ο σύλλογος της Επισκοπής ανακοίνωσε την αναβολή της αναμέτρησης με τον ΑΟΑΝ, που θα πραγματοποιούταν την Κυριακή (18/10), ως ένδειξη πένθους για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ο οποίος «έφυγε» από τη ζώη το μεσημέρι της Παρασκευής (16/10) σε ηλικία 90 ετών.
Ο αγώνας ανάμεσα στις δύο ομάδες προγραμματίστηκε για την Τετάρτη (21/10, 16:00) με την Επισκοπή να υποδέχεται στο Ρέθυμνο τον Άγιο Νικόλαο για την 4η αγωνιστική της Γ' Εθνικής.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Μετά από αίτημα της ομάδας μας στην Ε.Π.Ο., η αναμέτρηση με τον ΑΟΑΝ για την 4η αγωνιστική της Γ’Εθνικής αυτήν την Κυριακή αναβάλλεται, σε ένδειξη πένθους για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννης.
Η Επισκοπή ζήτησε την μετάθεση του αγώνα της Κυριακής, αίτημα το οποίο έγινε δεκτό. Η αναμέτρηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, στις 16:00.
Η Επισκοπή ευχαριστεί την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, που σεβάστηκε το αίτημα του σωματείου μας και επέδειξε τον ανάλογο σεβασμό στη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη».
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