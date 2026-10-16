Μελισσανίδης για Βαρδινογιάννη: «Ήμασταν ποδοσφαιρικοί αντίπαλοι, αλλά μας συνέδεε σχέση φιλίας και σεβασμού»
Σε ηλικία 90 ετών έφυγε από τη ζωή ο ιστορικός πρόεδρος του Παναθηναϊκού, Γιώργος Βαρδινογιάννης.
Ο Δημήτρης Μελισσανίδης, πρώην ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ, ο οποίος υπήρξε ποδοσφαιρικός αντίπαλος του Γιώργου Βαρδινογιάννη τη δεκαετία του 90' είπε το δικό του «αντίο» στον «Καπετάνιο».
Η δήλωση του Δημήτρη Μελισσανίδη:
«Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετώ τον Γιώργο Βαρδινογιάννη. Έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στη ναυτιλία και στην κοινωνία μας γενικότερα.
Μπορεί με τον “Καπετάνιο” να ήμασταν ποδοσφαιρικοί αντίπαλοι, όμως πάντοτε μας συνέδεε μια βαθιά σχέση φιλίας, εκτίμησης και σεβασμού.
Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».
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