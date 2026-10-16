Δείτε τα δεδομένα για το απευθείας εισιτήριο για το Champions League της επόμενης σεζόν για τον Ολυμπιακό και τους άμεσους ανταγωνιστές του.

Το γκολ του Έσε ήταν αρκετό και ο Ολυμπιακός πήρε σπουδαίο διπλό ενάντια στη Μαρσέιγ, κάνοντας το 2/2 στη League Phase του Europa League και βάζοντας από νωρίς βάσεις πρόκρισης όχι απλά για τα νοκ άουτ αλλά ενδεχομένως και απευθείας για τη φάση των «16» του θεσμού.

Παράλληλα, οι Ερυθρόλευκοι κατάφεραν το συντομότερο δυνατό να καλύψουν το μπόνους εισόδου στη League Phase και ήδη προσθέτουν επιπλέον βαθμούς στον συντελεστή τους, έχοντας φέτος 4.000. Οι ομάδες που μετέχουν στον θεσμό εξασφαλίζουν μίνιμουμ 3.000 πόντους, συνεπώς χρειάζονται μία νίκη και μία ισοπαλία για να καλύψουν τον αριθμό αυτό και να αρχίσουν από εκεί και πέρα να προσθέτουν περαιτέρω βαθμούς στο σακούλι τους.

Ο ΟΦΗ, για παράδειγμα, έχει τους μίνιμουμ 3.000 βαθμούς και αν κρατούσε την ισοπαλία στη Ρεν, θα κάλυπτε από τώρα το ποσό αυτό, ωστόσο τώρα εξακολουθεί να χρειάζεται μία ισοπαλία για να το ισοφαρίσει είτε μία νίκη για να το ξεπεράσει.

Η μάχη για το απευθείας εισιτήριο για το Champions League

Όσον αφορά στους Πειραιώτες, η συνολική τους συγκομιδή είναι πλέον 58.250 βαθμοί, με αποτέλεσμα να βρίσκονται στη δεύτερη θέση της λίστας των ομάδων που μπορούν να εξασφαλίσουν το απευθείας εισιτήριο για το Champions League της επόμενης σεζόν εάν κατακτήσουν και το πρωτάθλημα στη χώρα τους.

Πρώτη βρίσκεται μετά τη νίκη επί της ΑΕΚ η Σαχτάρ Ντόνετσκ, με 1.000 βαθμούς περισσότερους από την ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, με την Μπόντο/Γκλιμτ να ακολουθεί λίγο πιο πίσω με 57.000. Η τέταρτη ομάδα που μπορεί να απειλήσει δείχνει να είναι η Φερεντσβάρος, με 52.250, με τη διαφορά από εκεί και πίσω να είναι πολύ μεγάλη.

Το θετικό για τον Ολυμπιακό, είναι πως μετέχοντας στο Europa League, έχει μικρότερο, θεωρητικά, βαθμό δυσκολίας για να κάνει μεγάλη πορεία, με το Football Meets Data να εκτιμά πως δύναται να φτάσει τος 73.000 βαθμούς - την ώρα που Ουκρανοί και Νορβηγοί έχουν πολύ χαμηλότερο ταβάνι, γύρω στους 65.000.

🇬🇷 Olympiacos and 🇭🇺 Ferencvaros both added +1.000 point to their club coefficient yesterday and have now fully covered the bonuses they got for entering 🟠 UEL! This means every point they make from now on fully counts towards their coefficient. Despite trailing 🇺🇦 Shakhtar by 1.000 point, 🇬🇷 Olympiacos is projected to finish with the highest coefficient of all teams in 🔵 UCL rebalancing race. But they are not the most likely team to get the direct 🔵 UCL ticket as they still have only 33% to win the domestic league! But it's extremely close between 4 main contenders of qualifying to UCL directly: 28% 🇺🇦 Shakhtar 26% 🇬🇷 Olympiacos 26% 🇳🇴 Bodø/Glimt 17% 🇭🇺 Ferencvaros 👉 Full details on the 🔵 UCL rebalancing race available in our Simulator — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 16, 2026

Φυσικά, το θέμα είναι και τι θα κάνει η κάθε ομάδα στο πρωτάθλημά της, με τη Σαχτάρ και την Μπόντο/Γκλιμτ να είναι τα μεγάλα φαβορί για να κατακτήσουν τον τίτλο, την ώρα που οι Πειραιώτες έχουν μεγαλύτερο ανταγωνισμό στη Σούπερ Λίγκα.

Αναφορικά με τις πιθανότητες εξασφάλισης του... χρυσού εισιτηρίου για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της σεζόν 2027/28, το FMD δίνει 28% στη Σαχτάρ και από 26% σε Ολυμπιακό και Μπόντο, με τη Φερεντσβάρος να ακολουθεί με 17%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του Αρντά Τουράν έχει ήδη πάρει δύο φορές το απευθείας εισιτήριο για τη League Phase του Champions League, το 2024 και φέτος, με τον Ολυμπιακό να το έχει πάρει μία φορά, το 2025.

Έρχεται εκτόξευση για Ολυμπιακό και Ελλάδα

Τέλος, οφείλουμε να κάνουμε ειδική μνεία στην ευκαιρία που έχουν οι Ερυθρόλευκοι για να εκτοξευτούν στη βαθμολογία των συλλόγων της UEFA, καθώς την επόμενη σεζόν ξεφορτώνονται την καταστροφική σεζόν 2022/23 - κάτι που θα δώσει ανάσα και στην Ελλάδα στη βαθμολογία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.

Τα βασικά να κάνουν φέτος οι παίκτες του Αλγκουαθίλ, θα μπορέσουν να βελτιώσουν κατά πολύ τη συγκομιδή του κλαμπ, καθώς στο τέλος της σεζόν θα φύγουν οι 3.000 βαθμοί του 2022 και θα αντικατασταθούν πρακτικά από τους φετινούς, που είναι ήδη 4.000. Ενδεικτικά, αν η χρονιά τελείωσε σήμερα, ο Ολυμπιακός θα ξεκινούσε τη νέα σεζόν από την 23η θέση, την ώρα που αυτή τη στιγμή είναι στην 30ή.

Αντίστοιχα, η Ελλάδα είναι τη δεδομένη χρονική στιγμή δέκατη και θα ξεκινούσε, με τα υπάρχοντα δεδομένα την επόμενη σεζόν από την όγδοη, προσπερνώντας τόσο την Ολλανδία, όσο και την Τουρκία!