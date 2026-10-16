Ο Λορέν Μορόν υπέστη κάκωση στον αυχένα μετά από σύγκρουση με συμπαίκτη του και αποχώρησε από την προπόνηση του Άρη

Πρόβλημα με τον Λορέν Μορόν προέκυψε στη σημερινή (16/10) προπόνηση, λίγες ημέρες πριν από την εκτός έδρας αναμέτρηση του Άρη με την Κηφισιά.

Ο Ισπανός επιθετικός αποχώρησε κατά τη διάρκεια του προγράμματος, έπειτα από σύγκρουση με συμπαίκτη του, υποβλήθηκε σε εξετάσεις οι οποίες έδειξαν κάκωση στον αυχένα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για τον κυριακάτικο (18/10) αγώνα στη «Λεωφόρο», όπως και οι τραυματίες Μανού Γκαρία, Ματάρ Τιάμ και Γιάννης Γιαννιώτας.

Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της προπόνησης, που πραγματοποιήθηκε στο «Κλεάνθης Βικελίδης», οι παίκτες δούλεψαν σε νευρομυϊκή ενεργοποίηση, τακτικό παιχνίδι σε όλη τη φάση του αγώνα και στατικές φάσεις τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση. Αύριο (17/10) θα πραγματοποιηθεί η τελευταία προπόνηση και η αποστολή θα ταξιδέψει για την Αθήνα ενόψει του αγώνα με την Κηφισιά

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Στο Κλεάνθης Βικελίδης προπονήθηκαν το πρωί οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Κηφισιά Tutu Deals (18/10, 20:00), στο πλαίσιο της 7ης Αγωνιστικής της «Stoiximan Super League».

Το πρόγραμμα της Παρασκευής περιλάμβανε νευρομυϊκή ενεργοποίηση, τακτικό παιχνίδι σε όλη τη φάση του αγώνα και στατικές φάσεις σε άμυνα και επίθεση.

Ο Λορέν Μορόν, που αποχώρησε κατά τη διάρκεια της προπόνησης, μετά από σύγκρουση με συμπαίκτη του, υπέστη -σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων- κάκωση στον αυχένα.

Αύριο, Σάββατο, με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι στις προπονητικές εγκαταστάσεις ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας μας για το κυριακάτικο παιχνίδι επί αθηναϊκού εδάφους.»

Στιγμιότυπο από την προπόνηση του Άρη



