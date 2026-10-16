Η ψηφοφορία της Λίγκας κατέληξε σε έντεκα ψήφους υπέρ της πρότασης του Γιάννη Αλαφούζου, τρεις κατά και μία λευκή ψήφο από την ΕΠΟ.

Η πρόταση του προέδρου της Λίγκας, Γιάννη Αλαφούζου, είναι να μην εξετάζεται η εμπορικότητα των ομάδων και έτσι να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και τα λεφτά που θα παίρνουν οι ομάδες και κυρίως οι πιο μικρές. Η ψηφοφορία κατέληξε σε έντεκα ψήφους υπέρ της πρότασης Αλαφούζου, τρεις κατά και μία λευκή ψήφο από την ΕΠΟ.

Υπέρ της εξατομικευμένης έρευνας εμπορικότητας ψήφισαν οι:

Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ

Καλαμάτα

Υπέρ της μη συμπερίληψης της εμπορικότητας στην αρχική έρευνα ψήφισαν οι:

ΑΕΚ

Άρης

Αστέρας Τρίπολης

Ατρόμητος

Βόλος

Ηρακλής

Κηφισιά

Λεβαδειακός

ΟΦΗ

Παναθηναϊκός

Παναιτωλικός

Η ΕΠΟ ψήφισε λευκό

Τώρα οι Deloitte και PwC θα στείλουν τις προτάσεις τους ως την ερχόμενη Τρίτη. Αυτές οι προτάσεις θα εξεταστούν και ίσως μορφοποιηθούν για να προκύψουν οι τελικξές αποφάσεις με νέο ΔΣ ως το τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Παρασκευής

Ομόφωνα η Τακτική Γενική Συνέλευση της Super League ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης «01/07/2025 –30/06/2026» και απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. από ευθύνη για πεπραγμένα χρήσης «01/07/2025 –30/06/2026».

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε επί της αρχής την ανάθεση εκπόνησης μελέτης και κατά πλειοψηφία το αντικείμενο της μελέτης περί κεντρικής διαχείρισης ραδιοτηλεοπτικών, διαδικτυακών και άλλων δικαιωμάτων σε σχέση με τους αγώνες του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League. Ειδικότερα θέματα και παράμετροι της μελέτης και η οριστική ανάθεση αυτής, θα αποφασιστούν σε προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. την επόμενη εβδομάδα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι οι Goal Line Cameras θα τεθούν σε λειτουργία από την 8η αγωνιστική ημέρα του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (24-25 Οκτωβρίου 2026), σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της 15ης Ιουλίου.