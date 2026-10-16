Η Κηφισιά έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ στα τρία εντός έδρας ματς της και ο Άρης καλείται να συνδυάσει την επιθετική βελτίωση με μεγαλύτερη ασφάλεια πίσω.

Η νίκη επί του Βόλου Elabet έδωσε στον Άρη ένα πρώτο σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, βρήκε τρία γκολ, παρουσίασε -για ένα ημίχρονο- σαφώς βελτιωμένη επιθετική λειτουργία και έδειξε μία εικόνα πιο κοντά σε αυτό που θέλει ο Μιχάλης Γρηγορίου.

Το παιχνίδι με την Κηφισιά, όμως, είναι διαφορετικού τύπου τεστ. Οι «κιτρινόμαυροι» δεν θα βρουν απέναντί τους μία ομάδα που ανοίγει εύκολα τον ρυθμό ή δίνει πολλές καθαρές φάσεις. Η Κηφισιά έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ στα τρία εντός έδρας παιχνίδια της στο Πρωτάθλημα, από την ΑΕΚ στο 1-1 της πρεμιέρας, ενώ κράτησε ανέπαφη την εστία της απέναντι σε Λεβαδειακό (0-0) και Παναιτωλικό (2-0).

Αυτό από μόνο του αλλάζει τα δεδομένα της «ανάγνωσης» του κυριακάτικου αγώνα. Ο Άρης δεν μπορεί να θεωρεί δεδομένο ότι θα βρει ξανά τρία γκολ ή ότι θα αποκτήσει από νωρίς ένα μεγάλο «μαξιλαράκι» ασφαλείας, όπως έκανε απέναντι στον Βόλο Elabet. Είναι ένα παιχνίδι διαφορετικών απαιτήσεων, που θα χρειαστεί μεγαλύτερη υπομονή, καλύτερη κυκλοφορία και την ίδια ένταση που έβγαλε η ομάδα στο πρώτο μέρος του προηγούμενου αγώνα.

Την ίδια στιγμή, τα επιθετικά δεδομένα της Κηφισιάς δείχνουν ότι δεν πρόκειται για ομάδα που παράγει ασταμάτητα μεγάλες ευκαιρίες. Στα τρία εντός έδρας παιχνίδια της έχει σημειώσει τρία γκολ σε 41 τελικές προσπάθειες, με περίπου 1,18 xG κατά μέσο όρο. Χρειάζεται, όμως, την ύστατη προσοχή καθώς και σε ατομικό επίπεδο έχει τους παίκτες που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα ενός αγώνα.

Ακριβώς εδώ βρίσκεται η μεγάλη προειδοποίηση για τον Άρη. Η ομάδα του Γρηγορίου έχει πληρώσει αρκετές φορές όχι τόσο τον όγκο των φάσεων που δέχεται, αλλά κυρίως το πόσο «καθαρές» γίνονται κάποιες από αυτές λόγω λαθών, έλλειψης συγκέντρωσης ή στατικών φάσεων. Το είδαμε ξανά και με τον Βόλο Elabet, όταν ένα 3-0 που έμοιαζε τελειωμένο μετατράπηκε σε αγχωτικό 3-2.

Απέναντι σε μία ομάδα που εντός έδρας δέχεται δύσκολα γκολ και μπορεί να μείνει μέσα στο παιχνίδι χωρίς να δημιουργήσει πολλές μεγάλες φάσεις, ο Άρης πρέπει να αποφύγει ακριβώς αυτό που τον πληγώνει περισσότερο: τα εύκολα δώρα.

Γι’ αυτό και το ζητούμενο στη Λεωφόρο δεν είναι μόνο να συνεχίσει επιθετικά – κυρίως ως προς τη λειτουργία της ομάδας - από εκεί που σταμάτησε απέναντι στον Βόλο Elabet. Είναι να παρουσιάσει μία πιο ολοκληρωμένη εκδοχή του εαυτού του, με μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στις δύο φάσεις του παιχνιδιού.

Στο πλάνο του Γρηγορίου δεν αναμένονται μεγάλες αλλαγές. Αν δεν προκύψει κάτι απρόοπτο, ο Έλληνας τεχνικός δεν έχει ουσιαστικό λόγο να πειράξει την ενδεκάδα που λειτούργησε στο παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής. Μάλιστα, αν την επαναλάβει, θα είναι η πρώτη φορά μέσα στη σεζόν που ο Άρης θα ξεκινήσει δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι με ακριβώς το ίδιο αρχικό σχήμα. Αυτό από μόνο του ίσως να λέει αρκετά για την κατεύθυνση που θέλει να δώσει στην ομάδα: λιγότερες αλλαγές, περισσότερη συνοχή και μία σταθερή βάση πάνω στην οποία μπορεί να χτιστεί η συνέχεια.