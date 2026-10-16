Πετρόπουλος στο Gazzetta Magazino για Γιώργο Βαρδινογιάννη: «Ενας επιβλητικός άνθρωπος που πρόσφερε στο ποδόσφαιρο»!

Στην προσφορά του Γιώργου Βαρδινογιάννη τόσο στον Παναθηναϊκό, όσο και στο Ελληνικό ποδόσφαιρο μέσω και της παραγωγής παικτών στην Παιανία αναφέρθηκε στην εκπομπή Gazzetta Μagazino, ο Αντώνης Πετρόπουλος!

Αναλυτικά ο Αντώνης Πετρόπουλος ανέφερε στο Gazzetta Μagazino με αφορμή την απώλεια του εμβληματικού Γιώργου Βαρδινογιάννη: «Ήταν ένας επιβλητικός άνθρωπος. Στο γήπεδο πήγαινε συνέχεια, μας χαιρετούσε ακόμη κι όταν φύγαμε από τον Παναθηναϊκό. Ήξερε τα πάντα για το ποδόσφαιρο, όλες τις καταστάσεις. Εφτιαξε όλο αυτό το οικοδόμημα την Παιανία, που βγήκαν τόσοι ποδοσφαιριστές από τα φυτώρια της ομάδας. Αλλά και οι συνθήκες που υπήρχαν μέσα σε αυτό τον χώρο για τους ποδοσφαιριστές, ώστε να προσφέρουν πολλά όπως φάνηκε στη συνέχεια και με τα παιδιά που πήραν το Euro».