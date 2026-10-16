Ο Ολυμπιακός έκανε μία ανάρτηση στα social media του αποχαιρετώντας τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, επί χρόνια ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού.

Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Βαρδινογιάννη, που από το 1979 μέχρι και το 2000 ήταν ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, δεν άφησε ασυγκίνητο ούτε τον μεγάλο του αντίπαλο, Ολυμπιακό, ο οποίος θέλησε να τιμήσει κι εκείνος με την σειρά του έναν ιστορικό παράγοντα για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν μία ανάρτηση στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζοντας την θλίψη τους για τον χαμό του «Καπετάνιου», αλλά και ευχόμενοι συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του.