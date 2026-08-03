Λα Κορούνια και Λεβάντε έμειναν στο 1-1 και παράλληλα για πέμπτη συνεχόμενη αγωνιστική χωρίς νίκη.

Ισόπαλο έληξε το ματς που άνοιξε την ένατη αγωνιστική της La Liga, καθώς Λα Κορούνια και Λεβάντε έμειναν στο 1-1 στο Ριαθόρ.

Η αναμέτρηση κρίθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, με την Ντέπορ να παίρνει το προβάδισμα με κοντινή προσπάθεια του Ενσονγκό στο 63ο λεπτό και τους Γκρανότας να ισοφαρίζουν με πλασέ του Ρεκένα στο 82'.

Το τελικό 1-1 άφησε τις δύο ομάδες χωρίς νίκη για πέμπτο συνεχόμενο ματς πρωταθλήματος, με τη Λα Κορούνια να καταλαμβάνει την όγδοη θέση της βαθμολογίας και τη Λεβάντε τη 17η.