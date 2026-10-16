Ο απόλυτος... χαμός με τα εισιτήρια στον Ολυμπιακό με sold out για το ματς του Αγρινίου και με μόλις 1.500 εισιτήρια να έχουν απομείνει για το ματς με τη Σπάρτα Πράγας.

Ένα ακόμη εντός έδρας sold out είναι προ των πυλών για τον Ολυμπιακό. Το βράδυ της Πέμπτης (22/10, 22:00) ο πειραϊκός σύλλογος αντιμετωπίζει τη Σπάρτα Πράγας για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League, παιχνίδι για το οποίο έχουν απομείνει 1.500 εισιτήρια.

Μετά τις δύο νίκες στις δύο πρώτες αγωνιστικές, ο Ολυμπιακός στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» πηγαίνει για το «τρία στα τρία» και τον στόχο της κατάκτηση 9 βαθμών! Πατήστε εδώ και θυμηθείτε τον τρόπο εξασφάλισης εισιτηρίων στον αγώνα με την ομάδα της Τσεχίας:

Sold out υπάρχει ήδη για το Αγρίνιο. Όσα εισιτήρια διατέθηκαν για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στον Παναιτωλικό, που θα γίνει την Κυριακή (18/10, 17:00) για την 7η αγωνιστική της Super League, εξαντλήθηκαν.