Ο πρόεδρος της Χετάφε παραδέχτηκε πως η ομάδα του ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Τζέιντον Σάντσο.

Φτάσαμε μέσα Οκτωβρίου και ο Τζέιντον Σάντσο ακόμα να βρει ομάδα, με τον Άγγλο μεσοεπιθετικό, που άλλοτε αποτελούσε διακαή πόθο της μισής Ευρώπης, να παραμένει ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το καλοκαίρι.

Ωστόσο, η Χετάφε ενδέχεται να μπορεί να δώσει τη λύση, με τον πρόεδρό της, Άνχελ Τόρες, να παραδέχεται ότι η ομάδα του ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Βρετανού εξτρέμ. «Βρισκόμαστε σε συζητήσεις με τον Σάντσο, όπως ήμασταν και πριν από τρεις ή τέσσερις μήνες. Ο Παρέχο θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει μία ακόμη επιλογή. Την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε αν θα ολοκληρώσουμε ή όχι αυτές τις διαπραγματεύσεις», ανέφερε ο ισχυρός άντρας των Μαδριλένων, που πρόσφατα απέκτησαν τον Ντάνι Καρβαχάλ.

Φυσικά, οι απαιτήσεις του Άγγλου είναι αρκετά υψηλές, με διεθνή δημοσιεύματα να αναφέρουν πως αξιώνει το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ σε ετήσια βάση, με τον Τόρες να ψάχνει τρόπο να εντάξει στο δυναμικό της ομάδας τον παίκτη χωρίς να προκληθεί πρόβλημα με τους αυστηρούς κανονισμούς της La Liga. Προερχόμενος από μία σεζόν ως δανεικός στην Άστον Βίλα, ο 26χρονος ποδοσφαιριστής μέτρησε ένα γκολ και τρεις ασίστ σε 39 συμμετοχές με την ομάδα του Ουνάι Έμερι, κατακτώντας το Europa League, εντούτοις οι Βίλανς δεν... ψήθηκαν να τον αποκτήσουν, με τον παίκτη να μένει εν συνεχεία δίχως ομάδα μέχρι και σήμερα.