Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τον Γιώργο Βαρδινογιάννη και την ανεξίτηλη ιστορία του στον Παναθηναϊκό.

Δεν τον πρόλαβε τον Βοτανικό ο Καπετάνιος… Κρίμα και πάλι κρίμα! Τη λάτρευε τη Λεωφόρο, αλλά το ήθελε το νέο γήπεδο. Θα πήγαινε κι εκεί στα 91 του, όπως πήγαινε στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στα 90 του για να δει από κοντά, να μυρίσει από κοντά την ατμόσφαιρα των τελευταίων ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, πριν από λίγους μήνες, τον Απρίλιο και τον Μάιο. Για να πάρει τις τελευταίες αναμνήσεις μαζί του. Και τις πήρε…

Ο Καπετάνιος δεν ήταν απλώς ένας πρόεδρος. Ηταν Ο πρόεδρος! Ηταν ο άνθρωπος που δημιούργησε τον Panathinaikos. Μια ομάδα που έδωσε ευρωπαϊκή υπόσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μια ομάδα η οποία επί των ημερών του έφτασε μια φορά στον ημιτελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, μια φορά στον ημιτελικό του Champions League, δυο φορές στον προημιτελικό του Κυπέλλου UEFA. Ηταν ο άνθρωπος ο οποίος δημιούργησε ένα από τα πιο σύγχρονα αθλητικά κέντρα σε ολόκληρη την Ευρώπη (!), από την οποία γεννήθηκαν ποδοσφαιρικά ή εξελίχθηκαν σε παικταράδες εκατοντάδες ποδοσφαιριστές. Μεταξύ αυτών και πάρα πολλοί παικταράδες! Η Παιανία ήταν το μεγαλούργημα του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Ηταν η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική κυψέλη στη χώρα, τελικά εξελίχθηκε και στον αθλητικό χώρο όπου αναπτύχθηκαν και προόδευσαν οι… μισοί παίκτες της Εθνικής μας ομάδας η οποία κατέκτησε το Euro του 2004. Για εκείνη την εποχή, για τα 80’s δεν μπορεί κάποιος σήμερα να φανταστεί το «μέγεθος», το «βάρος», τη σημασία της Παιανίας αν δεν είναι άνω των 40!

Μαζί με την Παιανία, ο πρωτοπόρος σε πολλά, αλλά οπισθοδρομικός και πείσμων σε άλλα θέματα, Γιώργος Βαρδινογιάννης, γέννησε και την… ιδέα της έννοιας «ποδοσφαιρική Ακαδημία» στη χώρα μας. Πόσοι και πόσοι παίκτες δεν γεννήθηκαν και ανατράφηκαν ποδοσφαιρικά σ’ εκείνη τη γωνιά της Ανατολικής Αττικής, όπου σήμερα φιλοξενείται το υπό κατασκευή ακόμα κέντρο της εθνικής ομάδας. Τι σπουδαία κληρονομιά αλήθεια! Αφού έκανε το λάθος και δεν την κληροδότησε στην αγαπημένη του ομάδα, τουλάχιστον τη μεταβίβασε στην Ελλάδα: ακόμα ένας λόγος να τον θυμόμαστε για πάντα.

Αλλά θα πείτε… και πώς να ξεχαστεί μια τέτοιου είδους προσωπικότητα; Πώς να ξεχαστεί ένας άνθρωπος που ηγήθηκε του Παναθηναϊκού επί 21 έτη στα οποία οι Πράσινοι κέρδισαν έξι πρωταθλήματα και εννιά Κύπελλα. Τότε μας φαίνονταν… λίγα! Τώρα; Τώρα, αν αναλογιστεί κάποιος τι έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός από το 2001 έως σήμερα, μας φαίνονται… πάμπολλα! Μα το σημαντικότερο δεν είναι τα τρόπαια. Είναι οι στιγμές! Πάρα πολλές μεγάλες στιγμές για το σύλλογο. Και πάρα πολλοί παικταράδες! Μεγάλωσε πολλές γενιές Παναθηναϊκών ο Καπετάνιος. Κι ας είχε τις κόντρες του κατά καιρούς με πολλούς.

Με τον αείμνηστο Παύλο Γιαννακόπουλο, με τον Δημήτρη Μελισσανίδη, με τον Ολυμπιακό… γενικώς και αενάως, με τους οργανωμένους οπαδούς, με πάμπολλους. Προφανώς και για πολλά χρόνια ανήκε στους ισχυρούς και όχι στους αδύναμους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όμως ο δικός του Παναθηναϊκός δεν ήταν ποτέ «Φαταούλας». «Πολύ λίγα τα 6/21» έλεγαν πολλοί οπαδοί της ομάδας. Επί των ημερών του πανηγύρισαν τίτλους ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός (με Νταϊφά και χωρίς Νταϊφά), ασφαλώς η τρομερή ΑΕΚ, ακόμα και η απίστευτη ΑΕΛ. Επί των ημερών του ομάδες όπως ο ΟΦΗ και ο Πανιώνιος κατακτούσαν Κύπελλα η ΑΕΛ πήγαινε σε τελικούς, ο Παναθηναϊκός έτρωγε έξι από τον Εθνικό, έβγαινε τέταρτος και πέμπτος και η κερκίδα πολλάκις φώναζε εναντίον του. Όμως το «εκεί που έχω ταξιδέψει εγώ» με τον Καπετάνιο τραγουδήθηκε. Οπως και το «πέρασαν μήνες, πέρασαν χρόνια στην πορεία του 1991 με τη Σαμπντόρια και την Αντερλεχτ. Όπως και πολλά άλλα.

Με τον Καπετάνιο μεγαλούργησαν ο Σαραβάκος και ο Ζάετς, ο Ρότσα και ο Βαζέχα, ο Μπορέλι και ο Βάντσικ, τόσοι και τόσοι Ελληνες υπερπαίκτες. Με τον Καπετάνιο έχουν συνδέσει κάποιες από τις ομορφότερες στιγμές της παιδικής, εφηβικής και αντρικής ζωής τους εκατομμύρια Παναθηναϊκοί σε όλο τον πλανήτη.

Δεν μπόρεσε να αντισταθεί σ’ αυτό που συνέβαινε από το 1997, αποχώρησε το 2001. Μαζί με τον Γιάννη Κυράστα. Η ιστορία απέδειξε ότι σωστά έπραξε. Δεν μπορούσε να προσαρμοστεί στη σύγχρονη μορφή του ποδοσφαίρου: ούτε γενικώς με το χορό των εκατομμυρίων, ούτε στην Ελλάδα, όπου κυριαρχούσε η ποιότητα του Ολυμπιακού και το σύστημα της «Παράγκας». Προφανώς, ουδείς αναμάρτητος! Όμως ήταν άλλης λογικής ο Βαρδινογιάννης. Της λογικής που συνοψιζόταν στο «οι ομάδες χτίζονται, δεν αγοράζονται». Αγόρασε πολλούς βέβαια, έκανε και αρκετές υπερβολές με ξένους παίκτες, αλλά πάντα στην καρδιά του είχε τους Ελληνες. Κι ας έδινε… ένα εκατ. δραχμές στους «Καραγκουνο-Γκουμο-Μπασινάδες» που σήκωσαν την ευρωπαϊκή κούπα στην Πορτογαλία!

Με τα καλά του και τα στραβά του, ο Καπετάνιος έγραψε τη δική του ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στον Παναθηναϊκό και δεν θα ξεχαστεί όσα χρόνια κι αν περάσουν. Ηταν τόσο εμβληματική σε όλα τα επίπεδα η μορφή του που ακόμα και οι επόμενες γενιές θα έχουν μπόλικο υλικό για να ψάξουν και να μάθουν για τον άνθρωπο που συνδέθηκε όσο κανείς άλλος με τη λέξη «Παναθηναϊκός» από το 1979 έως το 2001.