Η συνέντευξη Τύπου στην οποία ο Γιώργος Βαρδινογιάννης ανακοίνωσε το αντίο από τον διοικητικό θώκο της αγαπημένης του ομάδας στις 29 Μαΐου του 2000.

Η είδηση της απώλειας του Γιώργου Βαρδινογιάννη μπορεί να μην έσκασε σαν κεραυνός εν αιθρία εξαιτίας των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε, ωστόσο αδιαμφισβήτητα σκόρπισε τη θλίψη στην οικογένειά του πρωτίστως κι έπειτα στον Παναθηναϊκό, αλλά και ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Εκείνος διοίκησε τους «πράσινους» για 21 χρόνια, αναλαμβάνοντας τα ηνία του συλλόγου το μακρινό 1979 και κρατώντας μέχρι και τον Μάιο του 2000. Τότε και πιο συγκεκριμένα τις 29 του μηνός αυτού, εξήγγειλε μέσω μίας έκτακτης συνέντευξης Τύπου στην Παιανία, που διήρκεσε 15 λεπτά, ότι θα σταματήσει να ασχολείται με τα διοικητικά της ομάδας παραμένοντας ένας απλός φίλαθλός της μέχρι το τέλος της ζωής του.

Μάλιστα, οι δημοσιογράφοι που είχαν ενημερωθεί γι' αυτήν δεν ήξερα το θέμα που θα αφορούσε κι έτσι, όταν άκουσε την απόφαση της αποχώρησής του, έμειναν εμβρόντητοι.

«Αποχωρώ από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Αυτή είναι η τελευταία μας συνάντηση», είπε χαρακτηριστικά παγώνοντας τους παρευρισκόμενους. Σε μία προσπάθεια να ελαφρύνει λίγο το κλίμα από το σοκ που είχε προκαλέσει η ανακοίνωσή του άναψε ένα τσιγάρο και είπε μία μαντινάδα: «Ποτέ σου μην ξεχνάς τα πρώτα σκαλοπάτια, γιατί μ' αυτά ανέβηκες εις τα ψηλά παλάτια».

Έπειτα πήγε στα αποδυτήρια και αποχαιρέτησε τους ποδοσφαιριστές λέγοντάς τους: «Εγώ τελείωσα ως πρόεδρος. Φεύγω. Είμαι κουρασμένος. Να ξέρετε, όμως, ότι θα βρίσκομαι στο πλευρό σας αν χρειαστείτε κάτι. Θα σας βλέπω πια ως φίλαθλος».

Κλείνοντας ανέφερε: «21 χρόνια βρισκόμουν στο μικροσκόπιο. Τώρα θα ασχοληθώ με την οικογένειά μου. Η παρουσία μου στον Παναθηναϊκό δεν είχε ποτέ στόχο το όφελος. Τα έργα που βλέπετε δεν έγιναν με κλεμμένα λεφτά. Θα κριθώ από την ιστορία. Θα βρω χρόνο να πάω για ψάρεμα και στο βουνό. Και θα γράψω κάποτε τα απομνημονεύματά μου».