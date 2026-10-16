Ο Ολυμπιακός μετά το διπλό επί της Μαρσέιγ (0-1) μπήκε σε τροχιά οκτάδας στο Europa League. Αναλυτικά σενάρια και πιθανότητες.

Μπορεί το βράδυ της Πέμπτης (15/10) να ολοκληρώθηκε μόλις η 2η αγωνιστική στη League Phase του Europa League, ωστόσο στον Ολυμπιακό ήδη θα πρέπει να βγάλουν τα... κομπιουτεράκια και να αρχίσουν τους υπολογισμούς ενόψει της συνέχειας.

Μετά το σπουδαίο διπλό στο Βελοντρόμ κόντρα στη Μαρσέιγ (0-1), η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έκανε το 2/2 στον θεσμό, ούσα μια εκ των 10 κλαμπ που έχουν το απόλυτο των βαθμών (6), με αποτέλεσμα να έχει μπει από νωρίς για τα καλά σε τροχιά απευθείας πρόκρισης στους «16».

Για να συμβεί αυτό θα πρέπει φυσικά να τερματίσει σε μια από τις 8 πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, κάτι διόλου απίθανο με τα τωρινά δεδομένα. Σύμφωνα με το Football Meets Data, οι Ερυθρόλευκοι έχουν αυτή τη στιγμή 54.8% πιθανότητες να είναι στην πρώτη οκτάδα.

Έχοντας 6 πόντους, ο Ολυμπιακός πλέον στοχεύει να μαζέψει τουλάχιστον 10 ακόμη, στα υπόλοιπα 6 παιχνίδια, που κατά 73% θα είναι αρκετοί για να του εξασφαλίσουν απευθείας εισιτήριο δίχως τον ενδιάμεσο γύρο. Με έναν περισσότερο, δηλαδή 11, τότε κατά 97% θα είναι έστω στην 8η θέση.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη γνωστή πλατφόρμα, αν οι Πειραιώτες πάρουν 9 πόντους στα θεωρητικά πιο «βατά» ματς με Σπάρτα Πράγας, Τσέλιε και Τορένσε, τότε θα αρκούν 1-2 στα υπόλοιπα, με Ρεν, Χόφενχαϊμ και Μίλαν.