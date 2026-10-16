Σε ένα παιχνίδι με 6 γκολ, η Φροζινόνε με πρωταγωνιστή τον Ραϊμόντο, νίκησε με 4-2 τη Σασουόλο και βρίσκεται στην τετράδα της Serie A.

Πραγματοποιώντας μια εξαιρετική και ανά διαστήματα κυριαρχική εμφάνιση, η Φροζινόνε νίκησε άνετα με 4-2 τη Σασουόλο για την 7η αγωνιστική της Serie A, επέστρεψε στις νίκες και έπιασε τετράδα, ούσα σε ισοβαθμία με την Κάλιαρι (13β.) που έχει όμως παιχνίδι λιγότερο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για το σύνολο του Μασιμιλιάνο Αλβίνι ο Αντόνιο Ραϊμόντο που σημείωσε χατ-τρικ και ουσιαστικά έκρινε το παιχνίδι, κόντρα στην ομάδα του παλαί ποτέ σπουδαίου χαφ, Αλμπέρτο Ακουιλάνι που έμεινε στην 11η θέση της κατάταξης (8β.).

Το ματς:

Η Φροζινόνε μπήκε καλύτερα στο ματς και προηγήθηκε μόλις στο 9ο λεπτό, με ωραίο σουτ του Καλό μέσα από την περιοχή, όμως η απάντηση δεν άργησε καθόλου. Μόλις έξι λεπτά αργότερα (15') ο Μπεράρντι με εξίσου ωραίο σουτ νίκησε τον πορτιέρε των γηπεδούχων για το 1-1.

Ο... χορός των γκολ συνεχίστηκε στο 17', με τον Γκιόργκι Κβερνάτζε να στέλνει ξανά την μπάλα στο πλεκτό για το 2-1, το οποίο όμως ήταν προσωρινό, αφού ακυρώθηκε μετά από χρήση VAR. Κάτι τέτοιο πάντως δεν συνέβη στο 26', όταν ο Ραϊμόντο νίκησε από κοντά τον Μούριτς για το 2-1.

Το φεστιβάλ δεν είχε σταματιμό, με τον Ιταλό επιθετικό να κάνει «ντοπιέτα» στο 30ο λεπτό, σημειώνοντας με πανέμορφο σουτ εκτός περιοχής το 3-1! Η Σασουόλο είχε εκ νέου απάντηση, με τον Τόρσβεντ με ωραίο τελείωμα μείωσε σε 3-2 στο 37'.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι μπήκαν με στόχο να «κλειδώσουν» το τρίποντο, κάτι που κατάφεραν στο 57', όταν ο Ραϊμόντο έφτασε στο χατ-τρικ, αφού με κοντινό τελείωμα μετά από εκτέλεση κόρνερ έγραψε το 4-2! Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε και οι Κιτρινομπλέ πήραν ένα ακόμη σπουδαίο τρίποντο.