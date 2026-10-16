Επιβλητική εκτός έδρας νίκη κατέγραψε η Τουλούζ, που νίκησε 3-0 τη Λε Μαν.

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε η Τουλούζ, που επιβλήθηκε 3-0 της Λε Μαν στο πρώτο χρονικά ματς της έβδομης αγωνιστικής της Ligue 1.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, ωστόσο το δεύτερο ξεκίνησε με γκολ, καθώς ο Ράσελ-Ρόου άνοιξε το σκορ στο 46ο λεπτό. Ο Ντόνουμ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 59', με τους φιλοξενούμενους να έχουν ακυρωθέν γκολ με τον Τένγκστεντ στο 75'. Εντούτοις, ο Δανός σκόραρε ξανά στο 87', διαμορφώνοντας αυτή τη φορά το τελικό αποτέλεσμα.

Με το διπλό αυτό, οι Violets ανέβηκαν στην έβδομη θέση της βαθμολογίας, την ώρα που οι ηττημένοι παρέμειναν στην 15η.