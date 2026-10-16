Ολυμπιακός: Μεξικανός πήρε τη φανέλα του Γκονζάλες και τρελάθηκε
Η... τρέλα των Μεξικανών για τον Αρμάντο Γκονζάλες είναι γνωστή, με τον νεοαποκτηθέντα φορ του Ολυμπιακού να κάνει πανευτυχή έναν συμπατριώτη του που βρέθηκε στο Βελοντρόμ για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση των Πειραιωτών με τη Μαρσέιγ.
Ο εν λόγω Μεξικανός, που φέρεται να ζει στη Γαλλία, μετά το τέλος του αγώνα κατάφερε να φέρει προς το μέρος του τον Hormiga, που μάλιστα τον αγκάλιασε και ανταποκρίθηκε θετικά στην επιθυμία του θαυμαστή του να του χαρίσει τη φανέλα του. Αναμενόμενα, ο φίλαθλος από το Μεξικό τρελάθηκε από τη χαρά του!
🥹🇫🇷 A Mexican living in France went to watch 'Hormiga' Gonzalez play against Marseille and couldn’t hide his excitement when he met him. The 23-year-old striker gifted him his jersey and thanked him for his support. ❤️👏🏼 https://t.co/3qz5Rln5te— All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) October 16, 2026
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