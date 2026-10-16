Ένας Μεξικανός που είδε από κοντά το Μαρσέιγ-Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τη φανέλα του Αρμάντο Γκονζάλες και το χάρηκε με την ψυχή του.

Η... τρέλα των Μεξικανών για τον Αρμάντο Γκονζάλες είναι γνωστή, με τον νεοαποκτηθέντα φορ του Ολυμπιακού να κάνει πανευτυχή έναν συμπατριώτη του που βρέθηκε στο Βελοντρόμ για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση των Πειραιωτών με τη Μαρσέιγ.

Ο εν λόγω Μεξικανός, που φέρεται να ζει στη Γαλλία, μετά το τέλος του αγώνα κατάφερε να φέρει προς το μέρος του τον Hormiga, που μάλιστα τον αγκάλιασε και ανταποκρίθηκε θετικά στην επιθυμία του θαυμαστή του να του χαρίσει τη φανέλα του. Αναμενόμενα, ο φίλαθλος από το Μεξικό τρελάθηκε από τη χαρά του!