Η πρωτοσέλιδη είδηση-βόμβα όταν ο Γιώργος Βαρδινογιάννης μπήκε στον Παναθηναϊκό!

O Μιχάλης Τσαμπάς... βουτάει στο πολύτιμο αρχείο της Αθλητικής Ηχούς, γυρίζει στο μακρινό 1979 και... ξετυλίγει το κουβάρι των πρωτοσέλιδων για την αρχή της σχέσης Παναθηναϊκού - Καπετάνιου!

Καλοκαίρι του 1979. Το ποδόσφαιρο ετοιμάζεται να γίνει επαγγελματικό στην Ελλάδα και όλες οι ομάδες που εκείνη την εποχή συμμετείχαν στο πρωτάθλημα της Α΄ Εθνικής κάνουν τις μεταγραφικές τους κινήσεις για να εμφανιστούν ανταγωνιστικές στα νέα δεδομένα! Με 14 νίκες, 10 ήττες και άλλες τόσες ισοπαλίες ο Παναθηναϊκός τερματίζει μόλις στην 5η θέση, βλέποντας για 2η σερί σεζόν την ΑΕΚ να κατακτά τον τίτλο του πρωταθλήματος, μένει πίσω από Ολυμπιακό, Αρη και ΠΑΟΚ, ενώ αποτυχημένη για το Τριφύλλι είναι η περιπέτεια και στο Κύπελλο αφού ο Αρης τον αποκλείει από την φάση των «16».

Πλήγμα και η αποτυχία να εξασφαλιστεί ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο με τις… δάφνες του έπους στο Γουέμπλεϊ να μοιάζουν ήδη μακρινές.

Με τον, άλλοτε πανίσχυρο, Αντώνη Μαντζαβελάκη, να έχει «φύγει» από τη ζωή στις 20 Ιουνίου, ο Παναθηναϊκός μοιάζει… ακέφαλος με την υπηρεσιακή διοίκηση του Τζακ Νικολαϊδη και του Γιάννη Κασσιμάτη να τρέχουν τις εξελίξεις. Σε μια υπόθεση, που στο πέρασμα των χρόνων απέκτησε ακόμη και… μυθικές διαστάσεις (και που πολλές φορές στη συνέχεια… δίχασε τον ίδιο τον σύλλογο, αλλά και τον κόσμο του) , στις 17 Ιουλίου 1979 η Οικογένεια Βαρδινογιάννη με «μπροστάρη» τον Γιώργο Βαρδινογιάννη παίρνει στα χέρια της τις μετοχές του Παναθηναϊκού. Το 54%, για αρχή, πάει στα χέρια του Βαρδινογιάννη με ξεκάθαρο όραμα να τον βάλει με τον καλύτερο τρόπο στη νέα εποχή του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Ή ακόμη καλύτερα «Για ένα νέο Γουέμπλεϊ» όπως δήλωσε στην «Αθλητική Ηχώ» της εποχής, την ημέρα της ανάληψης των νέων καθηκόντων του! Μπορεί ο Παναθηναϊκός να μην έπαιξε ξανά σε τελικό ευρωπαϊκού Κυπέλλου, αλλά επί των ημερών του «Καπετάνιου» το πλησίασε πολλές φορές με παρουσίες σε ημιτελικά και προημιτελικά διοργανώσεων και γενικά… γιγαντώθηκε ευρωπαϊκά αποκτώντας και το τιμητικό προσωνύμιο «Πρέσβης». Για την ιστορία στην πρώτη σεζόν του Γιώργου Βαρδινογιάννη στον διοικητικό θώκο του Παναθηναϊκού, που παράλληλα ήταν και η αρχή του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στη χώρα μας, οι «πράσινοι» πήραν την 3η θέση.

Η πρώτη κούπα, που πήρε στα χέρια του, ο αείμνηστος πλέον ιστορικός πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ήταν αυτή του Κυπέλλου Ελλάδος, το 1982, όταν οι «πράσινοι» επικράτησε στον τελικό της Νέας Φιλαδέλφειας με 1-0 της Λάρισας, με σκόρερ τον Γρηγόρη Χαραλαμπίδη. Ο Καπετάνιος πανηγύρισε ως πρόεδρος του πρώτο του πρωτάθλημα 5 χρόνια μετά την εμπλοκή του στο ποδόσφαιρο, το καλοκαίρι του 1984. Για την ακρίβεια το πρώτο νταμπλ, αφού ο Παναθηναϊκός πήρε και το Κύπελλο Ελλάδος με τα περίφημα «μωρά» του Γιάτσεκ Γκμοχ.

Μια ομάδα που ένα χρόνο μετά μπορεί να μην κατέκτησε εγχώριο τίτλο (ΠΑΟΚ πρωτάθλημα, Λάρισα Κύπελλο) αλλά με μπροστάρηδες Σαραβάκο, Ρότσα και Ζάετς κατέγραψε μια μυθική πορεία έφτασε ως τα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, όπου αποκλείστηκε από την πανίσχυρη Λίβερπουλ. Ουσιαστικά εκεί αρχίζει και ο ευρωπαϊκός μύθος που συνδέει τον Παναθηναϊκό με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη μέχρι και στις μέρες μας! Αν υπάρχει μια κατακλείδα σε αυτή την σχέση ζωής ανάμεσα στο Τριφύλλι και τον Καπετάνιο του, είναι αυτή.

Η γιγάντωση του ονόματος του Παναθηναϊκού σε κάθε γωνιά της Ευρώπης και οι μυθικές βραδιές που πρόσφερε στον κόσμο της ομάδας και στο ελληνικό ποδόσφαιρο για περίπου 2 δεκαετίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΗΧΟΥΣ ΕΔΩ ΣΤΟ GAZZETTA