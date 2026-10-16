Ο Μίκελ Αρτέτα σχολίασε την απόλυση 60 υπαλλήλων της Άρσεναλ, παρότι ανέφερε αρχικά πως «η ερώτηση αυτή δεν είναι για μένα».

Την απόφαση των ανθρώπων της Άρσεναλ να προχωρήσουν στην απόλυση 60 υπαλλήλων του συλλόγου σχολίασε ο Μίκελ Αρτέτα, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του εκτός έδρας αγώνα της Premier League με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Ισπανός απάντησε αρχικά ότι «αυτή η ερώτηση δεν είναι για μένα», εντούτοις συνέχισε λέγοντας πως «μου εξήγησαν τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και την ανάλυση που έχει γίνει σε ολόκληρο τον σύλλογο, με στόχο πάντα την εξέλιξη και τη βελτίωση. Πρέπει να ληφθούν ορισμένες αποφάσεις, ώστε οι άνθρωποι να τοποθετηθούν στους κατάλληλους ρόλους, αλλά και να συνεχιστούν οι επενδύσεις, προκειμένου να πετύχουμε όσα θέλουμε και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την επιτυχία. Αυτό μου εξηγήθηκε. Προφανώς, δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Αυτό είναι σίγουρο. Ελπίζω όλοι να το σεβαστούν».

Όλα αυτά με τον 44χρονο τεχνικό να έχει υπογράψει πρόσφατα νέο συμβόλαιο με τους Κανονιέρηδες μέχρι το 2030, το οποίο θα του αποφέρει πάνω από δώδεκα εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Οι προαναφερθείσες απολύσεις αφορούν ανθρώπους που είχαν ρόλους που δεν σχετίζονταν με το ποδοσφαιρικό κομμάτι, είτε στην ομάδα των ανδρών, είτε σε εκείνη των γυναικών.