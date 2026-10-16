Γκούμας στο Gazzetta Magazino: «Όσο πιο δυνατή καρπαζιά σου έδινε ο Βαρδινογιάννης, τόσο περισσότερο σε αγαπούσε»!

Με συγκίνηση και αγάπη μίλησε στο Gazzetta Magazino ο Γιάννης Γκούμας που έζησε όσο λίγοι τον Γιώργο Βαρδινογιάννη εντός των τειχών της Παιανίας!

«Για μένα είναι ο εμβληματικός πρόεδρος του Παναθηναϊκού και ο μεγαλύτερος παράγοντας του ελληνικού ποδοσφαίρου» τόνισε αρχικά ο επί 15 χρόνια αμυντικός του Τριφυλλιού και πρόσθεσε: «Εγώ ανδρώθηκα στην Παιανία που ήταν όραμα δικό του. Δικό του αυτό το παιδομάζωμα. Οι... Γκουμομπασινάδες, ο Καραγκούνης κι όλα τα άλλα παιδιά. Μέρος της επιτυχίας του 2004 είναι κι έργο του Γιώργου Βαρδινογιάννη! Θα ναι πάντα μέσα στην καρδιά μου γιατί αυτός μας έδωσε την ευκαιρία να ζήσουμε και να περάσουμε όλη τη ζωή μας με μεγάλες επιτυχίες, ευρωπαϊκές επιτυχίες, πρωταθλήματα. Μας πίστεψε και μας έδωσε την ευκαιρία. Για νέα παιδιά τότε ήταν κάτι πρωτοποριακό. Ομάδα που πρωταγωνιστεί να εμπιστευτεί παιδιά από την ακαδημία. Τότε μας χλευάζανε ως Γκουμομπασινάδες, αλλά δικαιώθηκε. Δημιούργησε την Παιανία και τότε υπήρχαν δύο. Της Παιανίας και το Μιλανέλο. Ερχόταν ομάδες από το εξωτερικό, όπως ο μεγάλος Αγιαξ και έκαναν σε μας προετοιμασία».

«Πάντα Σάββατο βράδυ πριν από αγώνες ερχόταν στην Παιανία που τρώγαμε και εκεί που καθόμασταν μας έριχνε καρπαζιές στο σβέρκο. Όσο πιο δυνατή καρπαζιά έτρωγες, τόσο πιο πολύ σε αγαπούσε ο Καπετάνιος. Πονούσες αλλά τι να του πεις; Το έκανε με αγάπη. Μετά από μεγάλες νίκες στην Ευρώπη πηγαίναμε όλοι μπουζούκια. Ερχόταν και ο Καπετάνιος και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ο τρόπος που πετούσε τα λουλούδια. Σημάδευε όπου ήθελε».

«Ο Καπετάνιος έβγαζε σπυριά όταν άκουγε για μάνατζερ. Δεν ήθελε να ακούει τέτοια. Εγώ ήμουν από τους λίγους που δεν είχα μάνατζερ και πήγαινα στα θηρία να διαπραγματευτώ μόνος. Του έλεγα πρόεδρε δώσε ότι θες. Κι επειδή δεν πήγαινα με μάνατζερ τσιμπούσα και κάτι παραπάνω. Εφευγα και δεν υπέγραφα. Ο λόγος του ήταν εγγύηση. Ότι έλεγε αυτό ίσχυε. Παράγοντας παλιάς κοπής».