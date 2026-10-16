Μάντσεστερ Σίτι: Η Telegraph αναφέρει πως έχει «αδιάσειστα στοιχεία» που ίσως ανατρέψουν τις κατηγορίες
Το όλο ζήτημα με την ενοχή της Μάντσεστερ Σίτι σε 114 (από τις 115) κατηγορίες παράβασης κανονισμών το διάστημα 2009-2018 συνεχίζει να βρίσκεται στην επικαιρότητα, μιας και οι Πολίτες κατέθεσαν έφεση και πλέον η δικαστική διαμάχη αναμένεται να κάνει... σέντρα.
Η πολύκροτη αυτή υπόθεση μοιάζει δεδομένο πως δεν θα «κλείσει» σύντομα, καθώς πρόκειται για ένα αρκετά λεπτό ζήτημα που οι ενδεχόμενες εξελίξεις του θα έχουν μεγάλες επιπτώσεις, όχι μόνο στον οργανισμό των Γαλάζιων αλλά και στο αγγλικό ποδόσφαιρο γενικότερα.
Στο πλαίσιο αυτό, η Telegraph μέσω άρθρου της έρχεται να ρίξει τη «βόμβα», αναφέροντας πως στη Σίτι πιστεύουν ότι διαθέτουν «αδιάσειστα στοιχεία» που μπορεί να ανατρέψουν την υπόθεση!
Συγκεκριμένα, γράφεται πως η νομική ομάδα των Citizens ετοιμάζεται να αναδείξει ορισμένα «θεμελιώδη σφάλματα» της ανεξάρτητης επιτροπής που έκρινε ένοχη την ομάδα από το Μάντσεστερ. Οι άνθρωποι της Σίτι θα στηριχθούν σε τραπεζικά παραστατικά, κυβερνητικά αρχεία και αποδείξεις από εκείνη την περίοδο (2009-2018), πρόσφατα στοιχεία από την κυβέρνηση του Άμπου Ντάμπι, τα οποία επιβεβαιώνουν εκ νέου την ακρίβεια των αρχικών εγγράφων, καθώς και θεμελιώδεις αντιφάσεις στα συμπεράσματα της επιτροπής.
Παράλληλα, πρόκειται να ληφθούν υπόψιν και μαρτυρίες 24 ατόμων, των οποίων οι καταθέσεις δεν εγκρίθηκαν κατά την αρχική εκδίκαση της υπόθεσης.
A re-examination of Abu Dhabi government documents, receipts and testimony from 24 witnesses – all of which #ManCity believe were wrongly dismissed at the original hearing – will be central in attempts to force a full or partial acquittal or retrial. @ManCity’s legal team will attempt to demonstrate “fundamental errors” in tests applied by an independent commission to the Premier League’s case that commercial revenue was artificially inflated. Sources with understanding of #MCFC's case say the club are bullish about their appeal, based on: ▪️ Contemporaneous bank statements, government records and receipts they believe confirm the Abu Dhabi government as the source of funds for deals. ▪️ More recent evidence from the Abu Dhabi government reaffirming accuracy of original records. ▪️ Fundamental inconsistencies in findings. [via @Tom_Morgs] https://t.co/6kG4r5Qsbx— City Xtra (@City_Xtra) October 16, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.