Άρθρο της Telegraph υποστηρίζει πως στη Μάντσεστερ Σίτι έχουν «αδιάσειστα στοιχεία» που μπορούν να ανατρέψουν τις κατηγορίες.

Το όλο ζήτημα με την ενοχή της Μάντσεστερ Σίτι σε 114 (από τις 115) κατηγορίες παράβασης κανονισμών το διάστημα 2009-2018 συνεχίζει να βρίσκεται στην επικαιρότητα, μιας και οι Πολίτες κατέθεσαν έφεση και πλέον η δικαστική διαμάχη αναμένεται να κάνει... σέντρα.

Η πολύκροτη αυτή υπόθεση μοιάζει δεδομένο πως δεν θα «κλείσει» σύντομα, καθώς πρόκειται για ένα αρκετά λεπτό ζήτημα που οι ενδεχόμενες εξελίξεις του θα έχουν μεγάλες επιπτώσεις, όχι μόνο στον οργανισμό των Γαλάζιων αλλά και στο αγγλικό ποδόσφαιρο γενικότερα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Telegraph μέσω άρθρου της έρχεται να ρίξει τη «βόμβα», αναφέροντας πως στη Σίτι πιστεύουν ότι διαθέτουν «αδιάσειστα στοιχεία» που μπορεί να ανατρέψουν την υπόθεση!

Συγκεκριμένα, γράφεται πως η νομική ομάδα των Citizens ετοιμάζεται να αναδείξει ορισμένα «θεμελιώδη σφάλματα» της ανεξάρτητης επιτροπής που έκρινε ένοχη την ομάδα από το Μάντσεστερ. Οι άνθρωποι της Σίτι θα στηριχθούν σε τραπεζικά παραστατικά, κυβερνητικά αρχεία και αποδείξεις από εκείνη την περίοδο (2009-2018), πρόσφατα στοιχεία από την κυβέρνηση του Άμπου Ντάμπι, τα οποία επιβεβαιώνουν εκ νέου την ακρίβεια των αρχικών εγγράφων, καθώς και θεμελιώδεις αντιφάσεις στα συμπεράσματα της επιτροπής.

Παράλληλα, πρόκειται να ληφθούν υπόψιν και μαρτυρίες 24 ατόμων, των οποίων οι καταθέσεις δεν εγκρίθηκαν κατά την αρχική εκδίκαση της υπόθεσης.