Μέσω ανάρτησής του στο X, ο Χαβιέρ Τέμπας απάντησε στην ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης που ζήτησε την παραίτησή του.

Η διαμάχη μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Χαβιέρ Τέμπας καλά κραττεί, με τα πιο πρόσφατα «επεισόδια» να λαμβάνουν χώρα την Παρασκευή (16/10).

Αρχικά, οι Μερένγκχες μέσω ανακοίνωσής τους ζήτησαν την παραίτηση του προέδρου της La Liga, αναφορικά με τα λόγια του περί «μηχανισμούς προπαγάνδας» που χρησιμοποιεί ο σύλλογος της Μαδρίτης για να επιτύχει τους σκοπούς του.

Ο ίδιος ωστόσο δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια και, όπως συνηθίζει, μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, απάντησε στη Βασίλισσα, αναφέροντας πως δεν έχει χάσει το μέτρημα σχετικά με το πόσες φορές του ζήτησαν να παραιτηθεί ή προσπάθησαν (με άλλους τρόπους) να τον απομακρύνουν.

Τόνισε πως τα αιτήματα της Ρεάλ ανά καιρούς (σσ για ορισμούς αγώνων, αναβολές κλπ) γίνονται δεκτά, αναφέρθηκε στην υπόθεση Νεγκρέιρα και εξήγησε πως οι άνθρωποι των Λευκών προσπαθούν με μεθόδους εκφοβισμού να καταφέρουν όσα θέλουν.

«Έχω χάσει το μέτρημα με τις φορές που, μέσα σε δεκατρία χρόνια, οι επικεφαλής της Ρεάλ Μαδρίτης έχουν ζητήσει την παραίτησή μου ή έχουν προσπαθήσει να με θέσουν εκτός θέσης: καταγγελίες στο CSD (Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού), είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων, ποινικές μηνύσεις… Η σημερινή είναι απλώς άλλη μία. Αυτό που ακόμα δεν έχει έρθει, είναι οι απαντήσεις.

Συγχέουν την ουδετερότητα με την ανεξαρτησία. Η θέση μου απαιτεί ανεξαρτησία, όχι παθητικότητα απέναντι στην αδικία ή σιωπή μπροστά στις συνεχείς, δυσανάλογες και προσβλητικές επιθέσεις από το Real Madrid TV και τα φερέφωνά του κατά της διοργάνωσής μας. Ο πρόεδρος της LaLiga οφείλει να την υπερασπίζεται. Ακόμα και απέναντι στους επικεφαλής της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η LaLiga ενήργησε από την πρώτη κιόλας στιγμή στην υπόθεση Negreira. Το να επαναλαμβάνουν ότι μείναμε άπραγοι δεν το καθιστά αλήθεια. Ας μιλήσουμε, λοιπόν, για τη δική τους παθητικότητα: η απλή παρουσία κάπου δεν αποτελεί μόνιμο πιστοποιητικό δράσης. Ο Φλορεντίνο παρέμεινε για μήνες στα διοικητικά όργανα της RFEF (Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου). Σύμφωνα με το Relevo, η παραίτησή του από την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή (Gestora) υποβλήθηκε την ίδια μέρα με αυτή του Λαπόρτα: στις 30 Οκτωβρίου 2023.

Και στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων (Compromisarios) στις 24 Νοεμβρίου 2024, όταν ρωτήθηκε για τη διακοπή των σχέσεων με την Μπάρτσα, απάντησε: «Η Μπάρτσα και η Ρεάλ πρέπει να βοηθούν η μία την άλλη». Και πρόσθεσε: «Γιατί να θυμώσουμε;». Μάλιστα, μάλιστα... ούτε καν πριν από δύο χρόνια. Να θυμώσουν με την FCB; Χωρίς σχόλια.

Τι άλλαξε; Γιατί αυτή η κλιμάκωση συμπίπτει χρονικά με τη ρήξη της Μπάρτσα με τη Superliga; Άλλαξε η σοβαρότητα των γεγονότων ή μήπως τα συμφέροντά τους; Πού βρισκόταν η αγανάκτηση του Real Madrid TV παλαιότερα;

Αν είναι τόσο βέβαιοι ότι οι συγκεκριμένοι διαιτητές εξακολουθούν να δρουν υπό την επιρροή του Negreira —οκτώ χρόνια αφότου σταμάτησαν οι πληρωμές—, τότε τι αποδεικτικά στοιχεία έχουν εναντίον του καθενός ξεχωριστά; Ποιες συγκεκριμένες καταγγελίες έχουν υποβάλει σε εθνικούς φορείς, στην UEFA ή στη FIFA; Το να ζητάς απόδοση ευθυνών από την FCB δεν στοιχειοθετεί κατηγορία εναντίον του κάθε διαιτητή ξεχωριστά. Ένα βίντεο δεν υποκαθιστά τα αποδεικτικά στοιχεία. Το να βάζεις ανθρώπους στο στόχαστρο είναι πράξη εξαιρετικά σοβαρή και ανεύθυνη. Όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της διαιτησίας, έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά υπάρχει ακόμη δουλειά να γίνει. Θα ήθελα να είχαμε προχωρήσει γρηγορότερα και περισσότερο. Ωστόσο, οι θεσμοί δεν μπορούν να πράττουν κατά το δοκούν, σύμφωνα με τις επιθυμίες της ηγεσίας της Ρεάλ Μαδρίτης —είτε αυτές υπαγορεύονται από τα συμφέροντά της, τη διάθεσή της, την αγωνιστική της κατάσταση ή τις σχέσεις της με την Μπαρτσελόνα ανά πάσα στιγμή. Ούτε μπορούν να αγνοούν τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη και τη στήριξη της συντριπτικής πλειονότητας των συλλόγων. Το να προχωράς σε μεταρρυθμίσεις δεν σημαίνει ότι υποκύπτεις στις απαιτήσεις τους.

Το συμπέρασμά μου: επιδιώκουν να ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ την εθνική διοργάνωση. Αυτό που δεν κατάφεραν μέχρι στιγμής μέσω της «Super League», προσπαθούν να το επιτύχουν διαδίδοντας μια διαστρεβλωμένη εκδοχή της πραγματικότητας, μέσω των μέσων ενημέρωσής τους και των «φερεφώνων» τους. Το αποκαλούν «αναγέννηση», ενώ ταυτόχρονα πλήττουν το κύρος της διοργάνωσης στην οποία οι ίδιοι συμμετέχουν.

Ας επανέλθουμε στα ερωτήματα. Εάν ο παραλληλισμός μεταξύ Τέμπας και Νεγκρέιρα —τον οποίο ο δημοσιογράφος αποδίδει σε πηγές εντός του συλλόγου— είναι ψευδής, τότε ΔΙΑΨΕΥΣΤΕ ΤΟΝ. Εάν είναι ψευδές ότι οι εν λόγω πηγές ισχυρίζονται πως η LaLiga τους βλάπτει με τον καθορισμό του προγράμματος των αγώνων, τότε ΔΙΑΨΕΥΣΤΕ ΤΟ. Δεν ρωτώ ποιος πληρώνει τον μισθό του δημοσιογράφου. Ρωτώ αν μεταφέρει όσα εσείς του λέτε.

Δημοσιοποιήστε πόσες αλλαγές ημερών και ωρών έχουν ζητήσει, πόσες από αυτές έχουν γίνει δεκτές και πόσες αποσκοπούσαν στην προσαρμογή του αγωνιστικού προγράμματος ώστε να εξυπηρετηθούν άλλες εκδηλώσεις στο «Μπερναμπέου». Τα αιτήματα που έγιναν δεκτά μετρούν κι αυτά —ακόμη κι αν καταρρίπτουν το αφήγημά σας.

Αν ενεργείτε καλή τη πίστει, διαψεύστε όσα είναι ψευδή, εξηγήστε τι ισχύει πραγματικά και δώστε στη δημοσιότητα ΟΛΑ τα στοιχεία.

Μετά, προχωρήστε ελεύθερα: συνεχίστε να ζητάτε την παραίτησή μου, τον αποκλεισμό μου ή τον «κοινωνικό μου θάνατο». Τη διαδικασία την ξέρω ήδη. Θυμάμαι, επίσης, εκείνη την απειλή: «Θα στρέψω όλο τον κόσμο της Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον σου και δεν θα μπορείς να κυκλοφορήσεις στον δρόμο».

Σταματήστε να βάζετε ανθρώπους στο στόχαστρο και να συγχέετε την κριτική προς την ηγεσία σας με επιθέσεις κατά του συλλόγου και των φιλάθλων του.

Όλα αυτά έχουν ένα όνομα: εκφοβισμός. Το να τον «τυλίγετε» μέσα σε μια επίσημη ανακοίνωση δεν τον μετατρέπει σε «αναγέννηση».