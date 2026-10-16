Ομιλία - «πώρωση» από Αγκουαθίλ μετά τη Μαρσέιγ: «Σας ευχαριστώ, αυτός είναι ο Ολυμπιακός»!

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είχε μία πολύ ωραία και εμψυχωτική ομιλία προς τους παίκτες του Ολυμπιακού μετά το 0-1 με τη Μαρσέιγ στο Βελοντρόμ.

Τό είχαν συζητήσει μεταξύ τους οι παίκτες του Ολυμπιακού στα αποδυτήρια όπως το ανέφερε στη μεικτή ζώνη του Βελοντρόμ ο Μανώλης Σάλιακας. Ότι πολύ απλά ήθελαν αυτό το διπλό με ητ Μαρσέιγ και για τον κόσμο τους που δεν θα ήταν στη Μασσαλία. Ο ίδιος δε ο κόουτς Αλγκουαθίλ μετά από ερώτηση του Gazzetta στη μεικτή ζώνη τόνισε: «Πραγματικά ήταν μία νίκη απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο και γήπεδο. Αυτός ο αγώνας γίνεται ακόμη πιο δύσκολος με την ατμόσφαιρα του γηπέδου, είμαστε χαρούμενοι και εννοείται ότι την αφιερώνουμε τη νίκη στον κόσμο μας.

Τους δώσαμε μεγάλη χαρά και ελπίζουμε να το απόλαυσαν έστω και από μακριά». Μετά τον αγώνα στα αποδυτήρια ο Βάσκος τεχνικός έκανε άλλη μία πωρωτική και ψυχωμένη ομιλία από αυτές που συνηθίζει.

«Σας ευχαριστώ, αυτός είναι ο Ολυμπιακός!», είπε μεταξύ άλλων προς τους παίκτες του. «Σας ευχαριστώ για την προσπάθειά σας και την κατάθεση ψυχής σας. Έτσι θέλουμε να βλέπουμε την ομάδα. Συγχαρητήρια για τη νίκη. Ήταν αυτό που θέλαμε και που έπρεπε να γίνει». Στις δηλώσεις του ο Αλγκουαθίλ ρωτήθηκε για τον γκολκίπερ Ορτέγκα ωστόσο εκείνος εξήρε την προσπάθεια όλων των ποδοσφαιριστών του. Εξάλλου μόνο και μόνο να δούμε το... ξέσπασμά του με τον πανηγυρισμό του καταλαβαίνουμε τον ψυχισμό του και πόσο πολύ ζει αυτά τα ματς και ότι θέλει να πετύχει πολλά στον Ολυμπιακό.