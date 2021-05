Χιλιάδες οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εισέβαλαν στο Ολντ Τράφορντ και ζητούσαν την απομάκρυνση της ιδιοκτησίας. Ωστόσο, κάποιοι ξέφυγαν εκτοξεύοντας καπνογόνο στον θρύλο της Λίβερπουλ και σχολιαστή του SkySports, Τζέιμι Κάραγκερ. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιο ατύχημα, με τους σχολιαστές του τηλεοπτικού καναλιού να κρύβονται για να γλιτώσουν. Ο 67χρονος Γκρέιαμ Σούνες τόνισε: «Κάποιος πέταξε ένα κουτάκι μπύρας προς το μέρος μας. Αν αυτό σε χτυπήσει σε λάθος σημείο, τότε είσαι νεκρός. Ενα καπνογόνο πετάχτηκε προς το μέρος μας. Αν χτυπούσε κάποιον, τότε θα ήταν για το νοσοκομείο και θα είχε μόνιμα σημαδεμένο το μισό πρόσωπο».

