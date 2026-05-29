Τελικός Champions League: Διαφορετική λογική στους πάγκους, Ράγια και Βιτίνια διαμορφώνουν τα δεδομένα της μάχης ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ

Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν μετρούν αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης.

Η ώρα του μεγάλου τελικού για το φετινό UEFA Champions League έφτασε, με την Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ να διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο στην Puskas Arena της Βουδαπέστης το βράδυ του Σαββάτου (30/5, 19:00).

Η Παρί, περσινή κάτοχος του τροπαίου, είχε μια μάλλον διεκπεραιωτική παρουσία στη League Phase, όπου με ρεκόρ 4Ν-2Ι-2Η και γκολ 21-11 τερμάτισε στην 11η θέση. Έτσι χρειάστηκε να περάσει από την διαδικασία των playoffs, όπου χρειάστηκε να ιδρώσει πολύ για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μονακό με το συνολικό 5-4. Στη συνέχεια «καθάρισε» πολύ εύκολα τις Τσέλσι (agg 8-2) και Λίβερπουλ (agg 4-0) και σε μια επική διπλή κόντρα με την Μπάγερν Μονάχου στα ημιτελικά, πήρε την πρόκριση με το συνολικό... 6-5! Χωρίς επί της ουσίας να απειληθεί σοβαρά κατέκτησε τον τίτλο στη Ligue 1 και τώρα ετοιμάζεται για την υπεράσπιση των σκήπτρων της στη Βουδαπέστη.

Η Άρσεναλ ήταν η μοναδική ομάδα της League Phase που κατέγραψες το εντυπωσιακό 8/8(!) με γκολ 23-4 και προφανώς πήρε την πρώτη θέση της κατάταξης. Ξεπέρασε το εμπόδιο της Λεβερκούζεν στους 16 (agg 3-1), πέτυχε οριακή πρόκριση επί της Σπόρτινγκ (agg 1-0) στα προημιτελικά, ενώ μετά από σκληρή μάχη απέκλεισε την Ατλέτικο (agg 2-1) στα ημιτελικά. Προ ημερών κατέκτησε το πρωτάθλημα της Premier League, εξέλιξη που «έχτιζε» μεθοδικά την τελευταία τριετία. Πλέον έχει την ευκαιρία να κλείσει ονειρικά την σεζόν εφόσον πανηγυρίσει και το τρόπαιο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Δύο ομάδες με εντελώς διαφορετικό αλλά εξίσου αποτελεσματικό στυλ. Η Παρί έχει μεταμορφωθεί σε μια μηχανή επιτυχιών επί ημερών του Λουίς Ενρίκε.

Εξαιρετική τακτικά, με πολλά σημεία αναφοράς στο παιχνίδι της, παραγωγική και το ίδιο ικανή με τη μπάλα στα πόδια ή χωρίς. Η Άρσεναλ εμφάνισε σε μεγάλο βαθμό κυνικότητα στο παιχνίδι της φέτος, μπορεί να φτάνει στο αποτέλεσμα χωρίς να κάνει πολλά στο χορτάρι και πλέον παίζει με μεγάλη αυτοπεποίθηση.

