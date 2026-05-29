Κάτοικος Περιστερίου θα παραμείνει για την επόμενη διετία ο Λευτέρης Χουτεσιώτης. Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον αρχηγό της ομάδας, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε νέο διετές συμβόλαιο.

O έμπειρος τερματοφύλακας μετράει την τελευταία διετία 48 εμφανίσεις με το αστέρι στο στήθος και λίγες ημέρες πριν την εκπνοή του συμβολαίου του οι δυο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν την κοινή τους πορεία.

Η ανακοίνωση του Ατρομήτου

«Στον Ατρόμητο μέχρι το 2028 ο Λευτέρης Χουτεσιώτης!

Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον αρχηγό της ομάδας μας, Λευτέρη Χουτεσιώτη, που υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας μέχρι το 2028.

Ο Λευτέρης Χουτεσιώτης είναι κάτοικος Περιστερίου από το 2024 και στο διάστημα της παρουσίας του έχει καταγράψει 48 συμμετοχές και παράλληλα φέρει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, αποτελώντας την προσωποποίηση των αξιών της ομάδας μας: Ήθος, Αφοσίωση, Ακεραιότητα, Ταπεινότητα.

Ο τερματοφύλακας της ομάδας μας με αυτόν τον τρόπο θα αποτελέσει ένα από τα κομβικά στελέχη της πορείας του Ατρόμητου, διατηρώντας παράλληλα ισχυρό το ελληνικό στοιχείο εντός των αποδυτηρίων».

Μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου ο Χουτεσιώτης ανέφερε: «Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της ομάδας για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου, είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να είμαι μέρος αυτού του club! Δεσμευόμαστε με πίστη κι επιμονή να πετύχουμε τους στόχους μας!».