Μουρίνιο: Φέρεται να υπέγραψε με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τρία χρόνια

Γιάννης Πολιάς
Το Athletic αναφέρει πως ο Ζοσέ Μουρίνιο υπέγραψε συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2029.

Επίσημη μορφή φέρεται να έχει πάρει η επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως αναφέρει το Athletic, ο Πορτογάλος προπονητής έχει ήδη υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2029 με τη Βασίλισσα, με την ανακοίνωση να γίνεται μετά τις εκλογές του συλλόγου στις 7 Ιουνίου.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι υπάρχουν ήδη ζυμώσεις για τον καταρτισμό του τεχνικού επιτελείου του Special One, καθώς και για την καλοκαιρινή προετοιμασία της Ρεάλ, την ώρα που ο Φλορεντίνο Πέρεθ φαντάζει ως το φαβορί για να παραμείνει στην προεδρία του κλαμπ απέναντι στον Ενρίκε Ρικέλμε.

Ο Μουρίνιο αποτελεί επιλογή του Πέρεθ, με τον ανταγωνιστή του να έχει ξεκαθαρίσει πως αν έπαιρνε αυτός το χρίσμα, δεν θα επέλεγε τον έμπειρο προπονητή. Για τον 63χρονο κόουτς, η επιστροφή στη Μαδρίτη πραγματοποιείται 13 χρόνια μετά την αποχώρησή του από εκεί, με απολογισμό τότε ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο και ένα Super Cup μεταξύ 2010 και 2013.

     

