Μουρίνιο: Φέρεται να υπέγραψε με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τρία χρόνια
Επίσημη μορφή φέρεται να έχει πάρει η επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως αναφέρει το Athletic, ο Πορτογάλος προπονητής έχει ήδη υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2029 με τη Βασίλισσα, με την ανακοίνωση να γίνεται μετά τις εκλογές του συλλόγου στις 7 Ιουνίου.
Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι υπάρχουν ήδη ζυμώσεις για τον καταρτισμό του τεχνικού επιτελείου του Special One, καθώς και για την καλοκαιρινή προετοιμασία της Ρεάλ, την ώρα που ο Φλορεντίνο Πέρεθ φαντάζει ως το φαβορί για να παραμείνει στην προεδρία του κλαμπ απέναντι στον Ενρίκε Ρικέλμε.
Ο Μουρίνιο αποτελεί επιλογή του Πέρεθ, με τον ανταγωνιστή του να έχει ξεκαθαρίσει πως αν έπαιρνε αυτός το χρίσμα, δεν θα επέλεγε τον έμπειρο προπονητή. Για τον 63χρονο κόουτς, η επιστροφή στη Μαδρίτη πραγματοποιείται 13 χρόνια μετά την αποχώρησή του από εκεί, με απολογισμό τότε ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο και ένα Super Cup μεταξύ 2010 και 2013.
🚨 Jose Mourinho has signed his contract to become the next head coach of Real Madrid.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 29, 2026
Mourinho signed his terms last week and is set to complete a return to the Spanish capital on a deal until June 2029.
